I numeri della Vara edizione 2024, grande spiegamento di forze

La tradizionale celebrazione della Vara, uno degli eventi più attesi e partecipati della città di Messina, ha visto quest’anno un imponente dispiegamento di forze e un’organizzazione capillare. L’edizione 2024, curata con meticolosa attenzione dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile, si è svolta in perfetta sinergia con la Prefettura, la Questura, la Curia Arcivescovile, le Forze dell’Ordine e numerose altre realtà istituzionali e associative.

La Vara, imponente macchina votiva dal peso di 8 tonnellate e alta 16,50 metri, è stata condotta lungo il tradizionale percorso grazie all’impegno di 1.300 tiratori, supportati da 60 timonieri e 30 vogatori. Lungo le strade di Messina, circa 150.000 voci hanno risuonato al grido di “W Maria”, accompagnando ogni strappo e ogni fermata della processione con applausi calorosi.

La celebrazione è stata arricchita da spettacolari fuochi pirotecnici: 500 colpi, 1.000 spari aerei e 200.000 bigliettini lanciati in aria hanno dato il via alla partenza dalla piazza Castronovo. Altri 150 colpi aerei e 750 fuochi multicolore hanno illuminato il cielo sopra Messina, con un gran finale di 1.000 spari aerei lanciati dalla terrazza del Comune verso la Madonnina del Porto.

Forze dell’Ordine e Sicurezza

La sicurezza della manifestazione è stata garantita da un robusto contingente di forze dell’ordine, composto da 80 uomini tra Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, coordinati da quattro funzionari. Il servizio d’ordine è stato disposto con specifiche ordinanze emanate dal Questore per assicurare il regolare svolgimento dell’evento.

Il Corpo di Polizia Municipale e Metropolitana ha messo in campo 87 unità di personale, distribuite in 22 pattuglie tra auto e moto. Queste hanno gestito la viabilità, garantito l’ordine pubblico e coordinato le operazioni legate alle corde della Vara. Tra gli altri compiti svolti, si segnalano l’assistenza al pronto intervento, il rilevamento di sinistri e il controllo sui fuochi d’artificio.

Assistenza Sanitaria e Logistica

Per garantire la sicurezza e il benessere dei partecipanti, sono state predisposte 4 autobotti e 9 ambulanze, supportate da 5 squadre di personale sanitario appiedato, 3 medici e 45 volontari di associazioni di protezione civile. Inoltre, 10 associazioni ODV di volontariato hanno impiegato 80 volontari per supportare le attività logistiche e di soccorso. Sono state distribuite 7.500 bottigliette d’acqua ai partecipanti, grazie all’intervento di vari enti e associazioni locali.

Al termine della manifestazione, le strade e le piazze sono state rapidamente ripulite da 20 operatori di Messinaservizi Bene Comune, supportati da spazzatrici e altri mezzi dedicati.

L’edizione 2024 della Vara si conferma così un evento di grande rilievo per la città di Messina, non solo per la sua valenza religiosa e culturale, ma anche per l’efficienza organizzativa e la massiccia partecipazione popolare. Un successo reso possibile grazie alla collaborazione tra le numerose istituzioni coinvolte e l’entusiasmo dei cittadini.

