“Il Sorriso degli Dei” approda a Capo d’Orlando con la mostra “Speculum”

«È un’operazione culturale di cui mi ritengo particolarmente soddisfatto, soprattutto perché punta ad esaltare e valorizzare gli Antiquaria, nel caso specifico quello di Capo d’Orlando, dove sono esposti tanti preziosi ritrovamenti del sito delle Terme Romane di Bagnoli». Così il direttore del Parco Archeologico di Tindari, Domenico Targia, annuncia uno degli eventi più attesi nella sezione “Antiquarium in Mostra” della rassegna “Il Sorriso degli Dei”, in programma all’Antiquarium “Agatirnide” di Capo d’Orlando dal 23 agosto all’1 settembre, dal titolo “Speculum: eroi e miti nell’arte contemporanea”.

«Questa sezione dedicata agli Antiquaria, già inaugurata a Milazzo nell’ambito dell’edizione 2024 de “Il Sorriso degli Dei”, punta – dichiara la direttrice artistica Anna Ricciardi – a raccontare l’antichità attraverso le nuove forme espressive dell’arte contemporanea e moderna. Ringrazio “Spazio Loc” che curerà il vernissage e l’assessore Giacomo Miracola per avere fortemente voluto che Capo d’Orlando entrasse a far parte della rassegna.

«Con la mostra Speculum le icone greche e romane esposte nel museo Antiquarium rivivranno, mescolandosi alle opere di artisti contemporanei, catapultate in scenari – è il commento dell’assessore Miracola – che evocano il fascino dell’archeologia e l’esplorazione del mito. In un’epoca in cui i canoni di bellezza mutano radicalmente, questa mostra ci riporterà ad un alto livello percettivo che non implica il guardare, ma il vedere e il sentire. Nella mostra, tempo, immagine e pensiero agiscono determinando un senso di armonia, di scambio reciproco e di tensione verso la leggerezza, che si muove in uno spazio in cui lo scorrere del tempo può essere ripensato nuovamente e diventare quasi infinito».

Ad esporre saranno gli artisti Alberto Abate, Alessandro Bazan, Carlo Bertocci, Clive Foster, Emilio Isgrò, Eugenio Tomiolo, Fernando De Filippi, Florenzio Corona, Gino Guida, Kristina Kubisc, Maria Luisa Eustachio, Mario Mariotti, Massimo Scaffidi, Miche Canzonieri, Omar Galliani, Tano Brancato e Sabo (Salavatore Bonura). La mostra sarà visitabile dal 23 agosto all’1 settembre, da martedì a sabato, nelle fasce orarie 8/13 – 16/20. L’evento, a cura di “Spazio Loc”, rientra tra le manifestazioni organizzate dal Parco Archeologico di Tindari nell’ambito della rassegna “Il Sorriso degli Dei” e si avvale del patrocinio della Regione Siciliana, dell’Assessorato regionale al Turismo e del Comune di Capo d’Orlando.

