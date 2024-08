Avvistamenti di massa il 23 giugno 2024: il CUFOM dichiara, “non era il Falcon di Elon Mask ma uno o più ufo”

L’ avvistamento di massa della sera del 23 giugno 2024 nei cieli del sud Italia, non era dovuto al volo del Falcon 9 di Elon Mask e nemmeno ad un altro fenomeno convenzionale che risulti, ma, molto probabilmente, si trattava di uno o più ufo.

Il caso, è talmente importante, che ne ha parlato, in un suo video, il celebre ufologo messicano James Maussan, che parteciperà al Congresso Mondiale “L’universo svelato: confronto tra scienza e ufologia”, del 5 e 6 ottobre 2024 a Torino. Alla conclusione “uap” che, definire sorprendente, è dir poco e che nessuno si aspettava, sono giunti i ricercatori-ufologi del CUFOM, alias Centro Ufologico Mediterraneo, guidati dal Presidente Angelo Carannante il quale ha fermamente dichiarato che, le indagini svolte in circa due mesi di intense ricerche, hanno concluso che si trattava di un ufo “complesso”, oppure di ufo in formazione.

Infatti, anche se in un primo momento, la stampa, ma anche il CUFOM, hanno affermato che il fenomeno era dovuto alla presenza del Falcon 9 nei cieli italiani, tuttavia, sono risultati non compatibili con tale possibilità, sia la tempistica del passaggio del razzo di Elon Mask, sia la traiettoria. A dare ancor più risalto all’avvistamento, nel ricco archivio del CUFOM, tanto da costituirne la conferma, è presente un avvistamento quasi identico, avvenuto a Sant’Egidio, Perugia, del 15 febbraio 2022, ore 17,40, quando pure non risultavano lanci di razzi di Elon Mask.

Su CUFOMCHANNEL di youtube, al link https://www.youtube.com/watch?v=Z7-1v090zSc è online un video trailer con gli avvistamenti di quella fatidica sera del 23 giugno 2024, provenienti da diverse località del sud Italia, e, sul sito ufficiale del CUFOM www.centroufologicomediterraneo.it, è presente la dimostrazione, con immagini, analisi, grafici, che si trattava, quasi sicuramente, di ufo.

Proprio al citato congresso di Torino, il Presidente Carannante parlerà di questo evento del sud Italia, dove parteciperanno illustri relatori della scienza e dell’ufologia, quali: lo stesso Maussan, Avi Loeb astrofisico di Harvard, Andrea Lani ingegnere aerospaziale, Omega Click misterioso personaggio youtuber, Roberto Pinotti ricercatore di fama mondiale sugli uap, Jerry Douglas del progetto Blue Book, Randy Cramer capitano marines USA, Angelo Carannante, Ennio Piccaluga, Marco Radius e tanti altri, con la partecipazione straordinaria di Marco Columbro. In conclusione, per qualsiasi, segnalazione di strani fenomeni e/o oggetti in cielo, i contatti sono il numero, anche di WhatsApp 320/4659798, [email protected] ed i social in cui è presente il CUFOM. Eventuali novità e sviluppi delle indagini saranno tempestivamente resi pubblici.

