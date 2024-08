Muore all’ospedale di Sant’Agata Militello e lascia una bimba di sei anni: disposta l’autopsia per la donna punta da un insetto

Solo l’autopsia potrà far luce su cosa sia realmente accaduto a Giovanna Portale, 42enne di Legnano, deceduta ieri all’ospedale di Sant’Agata di Militello, in Sicilia, dopo un breve ricovero. La donna, originaria di Caronia, si trovava in vacanza sull’isola quando, mercoledì scorso, è stata punta da un insetto. In seguito all’episodio, Giovanna si è recata presso il pronto soccorso, dove i medici, considerando anche alcune patologie pregresse, hanno deciso di ricoverarla. Tuttavia, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate fino al tragico epilogo.

La Procura di Patti ha immediatamente aperto un’inchiesta, con l’accusa di omicidio colposo al momento contro ignoti, dopo la denuncia presentata dai familiari della donna. Su mandato del procuratore capo Angelo Cavallo, lunedì prossimo verrà eseguito l’esame autoptico dal medico legale Letterio Visalli. L’autopsia sarà cruciale per determinare se il decesso sia stato causato da uno choc anafilattico, come ipotizzato dai primi accertamenti, o se vi siano altre circostanze da chiarire.

L’episodio ha fatto emergere una strana coincidenza: a inizio mese infatti un’altra donna di Legnano è deceduta in un ospedale del comprensorio tirrenico. Si tratta Francesca Colombo, deceduta a Patti dopo essere stata dimessa dall’ospedale, dove era stata curata per una presunta indigestione. Anche in quel caso, la Procura ha avviato un’inchiesta per chiarire eventuali responsabilità mediche.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it