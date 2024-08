Messina Jazz Festival, il 31 agosto protagonista Andrea Tidona

Prende il via una nuova e attesa manifestazione culturale a Messina, il ME Jazz Festival, una mini rassegna di musica e teatro che promette di incantare il pubblico con la sua proposta originale e raffinata. Curata dall’associazione Sicilia Mundi e co-organizzata insieme al Comune di Messina, la rassegna si svolgerà in un luogo simbolico e suggestivo, il Giardino Corallo, che per l’occasione si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per accogliere artisti e spettatori sotto il segno del jazz.

L’apertura del festival, prevista per il 31 agosto, sarà affidata a uno spettacolo che si preannuncia tanto unico quanto affascinante: “Mizzica, questo è Jazz”. Protagonista della serata sarà Andrea Tidona, attore di grande carisma e talento, che condurrà il pubblico in un viaggio attraverso la storia del jazz, un genere musicale che affonda le sue radici in due luoghi all’apparenza distanti, ma uniti da un filo invisibile: la Sicilia e gli Stati Uniti.

Lo spettacolo, frutto della penna di Marina Romeo, rappresenta un omaggio a coloro che, con i loro strumenti a fiato e una profonda conoscenza della tradizione bandistica siciliana, hanno contribuito in modo determinante alla nascita del jazz. Insieme ai musicisti afroamericani, maestri del Blues e del Ragtime, questi artisti siciliani hanno creato un suono nuovo, capace di rompere le barriere culturali e geografiche, e di dar vita a un genere musicale destinato a rivoluzionare il panorama musicale mondiale.

