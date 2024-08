Emergenza idrica: il piano del sindaco Basile per affrontare la crisi

Si è tenuta oggi a Palazzo Zanca una conferenza stampa per fare il punto sulla situazione idrica a Messina. Il sindaco Basile e la presidente dell’Azienda Meridionale Acque Messina (AMAM), Loredana Bonasera, hanno tracciato un bilancio delle misure adottate finora per mitigare i disagi e annunciato i lavori alla condotta Fiumefreddo nella zona di Santa Margherita, previsti per martedì 3 settembre.

Lavori alla condotta: interventi non più rinviabili

La conferenza ha sottolineato l’urgenza di intervenire sulla condotta di Fiumefreddo a Santa Margherita, danneggiata da una perdita individuata nei mesi scorsi. L’intervento, già posticipato per evitare ulteriori disagi alla popolazione, non è più rimandabile. Il sindaco Basile ha spiegato che, alla luce della stabilizzazione della situazione attuale, è necessario procedere con i lavori per evitare che la condizione della condotta peggiori ulteriormente.

I lavori, che inizieranno il 3 settembre, comporteranno la sospensione dell’erogazione idrica in tutta la città. AMAM e l’Amministrazione comunale hanno predisposto un piano di supporto con postazioni fisse di rifornimento idrico, collocate in punti strategici della città:

Via G. Savonarola incrocio Via Onofrio Gabriele, presso Piazza Castronovo

Sede AMAM spa, Viale Giostra-Ritiro

Viale Europa, presso Ospedale Piemonte

Via Principe Umberto, presso Serbatoio – Torre Vittoria

Il ritorno alla normalità è previsto entro 48 ore dal completamento dei lavori. Inoltre, l’erogazione idrica sarà garantita in modo controllato nelle zone più critiche del piano di distribuzione fino al 2 settembre. La ripresa graduale del servizio è programmata per il 4 settembre.

Ottimizzazione degli interventi e utilizzo di fondi PNRR

L’intervento sulla condotta di Fiumefreddo sarà anche l’occasione per affrontare altre criticità individuate a Calatabiano e Mazzeo. AMAM ha anticipato alcuni lavori previsti dal programma di interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), inclusa la sostituzione di 700 metri di condotta in aree sensibili e l’installazione di 25 bocchettoni per facilitare l’approvvigionamento idrico nei condomini. Sono previste anche manutenzioni ordinarie e straordinarie per garantire l’efficienza della rete.

Loredana Bonasera, presidente di AMAM, ha dichiarato: “Non potevamo più rinviare l’intervento. La perdita individuata a luglio è stata mitigata per evitare ulteriori disagi, ma ora è necessario agire per evitare peggioramenti. Ottimizzeremo il distacco eseguendo anche altri interventi cruciali”.

Riduzione delle segnalazioni e gestione dell’emergenza

I risultati degli interventi adottati nelle ultime settimane sono evidenti: le segnalazioni dei cittadini si sono ridotte significativamente, passando da una media giornaliera di 259 richieste il 29 luglio a 69 richieste il 27 agosto. Questo miglioramento è attribuito agli interventi mirati e alla maggiore capacità di risposta del Centro Operativo Comunale (Coc), passata dal 48% durante la settimana di Ferragosto all’86% attuale.

Per garantire un servizio efficace, sono stati impiegati 14 mezzi operativi e autobotti su tre turni, oltre a 10 operatori in servizio su due turni, con un’attivazione continua dell’AMAM per le situazioni urgenti.

“Continuiamo a lavorare per mitigare i disagi e rispondere alle necessità dei cittadini”, ha dichiarato il sindaco Basile. “Grazie alle misure messe in atto, stiamo affrontando con efficacia questa sfida. Guardiamo alle prossime settimane con grande attenzione, senza abbassare la guardia”.

Il sindaco ha espresso fiducia nei confronti degli sforzi compiuti e ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale nel monitorare costantemente la situazione, al fine di garantire il miglioramento continuo della rete idrica e ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

