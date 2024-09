Sant’Agata di Militello, controlli a tappeto della polizia tra Torrenova e Tusa

Continuano i controlli amministrativi della Polizia di Stato. Come disposto dal Questore di Messina Annino Gargano, durante la stagione estiva anche il Commissariato di P.S. di Sant’Agata di Militello ha effettuato numerose attività di controllo ed ispezione dei locali siti sulla costa tirrenica, nel tratto da Torrenova a Tusa.

Sono 9 i locali controllati di cui 3 stabilimenti balneari e 2 chioschi stagionali. I controlli, talvolta effettuati con il supporto di ASP e ARPA, hanno portato alla contestazione di numerose sanzioni amministrative.

In uno degli stabilimenti balneari sottoposti a verifica dai poliziotti del Commissariato, con la collaborazione dei poliziotti a bordo degli acquascooter della Questura di Messina, sono stati riscontrati farmaci scaduti nella cassetta di pronto soccorso nonché personale di salvataggio sprovvisto dei prescritti ausili per la segnalazione di pericolo. Per tali illeciti sono state contestate sanzioni per circa 2.000 euro.

Verificata presso un ulteriore stabilimento, dove era in corso una serata danzante, l’assenza della prevista licenza di P.S. nonché idonea apparecchiatura per la rilevazione del tasso alcolemico. Contestati, in questa circostanza, illeciti amministrativi per un importo complessivo di 2.749 euro.

Un chiosco estivo è stato ispezionato dal Commissariato insieme ad ARPA Sicilia ed a personale dell’ASP di Messina: all’esito delle rilevazioni dell’Arpa sono state elevate sanzioni pari a circa 2.000 euro per aver violato i limiti di legge in materia di emissioni sonore; inoltre, gli accertamenti dell’ASP hanno permesso di appurare l’assenza dei basilari requisiti igienico-sanitari, con la consequenziale sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande.

Stessa sorte per un altro chiosco estivo che è stato ispezionato sempre insieme all’ASP di Messina: a causa dell’assenza di servizi igienici dedicati al personale di servizio, si è provveduto alla sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, con la contestuale chiusura del locale.

Ad altro locale è stata comminata una sanzione per l’assenza della prescritta relazione di impatto acustico.

Infine, il Commissariato di Sant’Agata di Militello ha svolto verifiche sulle locazioni di immobili a cittadini extracomunitari. Nel periodo estivo sono stati sanzionati 20 proprietari per aver dato in locazione immobili ad extracomunitari senza effettuare comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza nelle successive 48 ore. È bene ricordare, infatti, che per coloro i quali non ottemperano alla prescritta comunicazione il Testo Unico sull’Immigrazione commina una sanzione da 500 a 3.500 euro.

