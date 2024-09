Festa dell’Unità a Roccavaldina: dibattiti e aggregazione per un PD più inclusivo

Si è conclusa con successo la Festa dell’Unità di Roccavaldina, tenutasi dal 4 al 7 settembre presso Villa Cappuccini. L’evento, organizzato dagli iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico (PD) della zona tirrenica, ha rappresentato un momento di incontro, confronto e aggregazione, in linea con la tradizione delle Feste dell’Unità.

La manifestazione è stata aperta con un’intervista a Anthony Barbagallo, deputato nazionale e segretario regionale del PD Sicilia, che ha evidenziato l’importanza di queste iniziative per un partito “che si sta rimettendo in cammino”. Il secondo giorno è stato dedicato a “Democratici per Costituzione”, con workshop e laboratori sui temi della Costituzione, della partecipazione civile e della militanza politica, coinvolgendo giovani democratici, docenti e rappresentanti di associazioni.

I dibattiti hanno toccato temi cruciali come sanità pubblica, diritto allo sport, lotta alle mafie e transizione ecologica. In particolare, il forum sulla sanità ha visto la partecipazione di vari rappresentanti locali del PD e di associazioni, ribadendo l’impegno contro la privatizzazione del sistema sanitario e per una sanità più territoriale. La giornata conclusiva ha posto al centro l’importanza della lotta contro la mafia e la corruzione, con un appello del presidente della Commissione Antimafia ARS, Antonello Cracolici, a rafforzare il quadro normativo e promuovere comportamenti di contrasto nella vita quotidiana.

Parallelamente ai dibattiti, la festa ha offerto momenti di intrattenimento con musica dal vivo e street food, ricreando l’atmosfera delle tradizionali Feste dell’Unità. Gli organizzatori si sono detti soddisfatti della partecipazione, sottolineando l’importanza di ritrovare la dimensione della militanza politica e di costruire alleanze sui temi e sui contenuti.

“Buona la prima”, hanno dichiarato, anticipando già i lavori per la prossima edizione con l’obiettivo di un partito “sempre più strutturato, unito ed organizzato”.

