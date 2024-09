Nuovo allagamento al PalaTracuzzi dopo i lavori di questo inverno. A rischio il debutto casalingo della Basket School

La Basket School Messina esprime il proprio disappunto per l’ennesimo allagamento del PalaTracuzzi, causato dalle infiltrazioni d’acqua dovute alle recenti piogge. Nonostante i lavori di questo inverno che prevedevano l’installazione di una nuova camera d’aria per coibentare ed impermeabilizzare il tetto, lavori che evidentemente non hanno risolto i problemi d’infiltrazione.

La situazione ha reso inagibile l’impianto di Via Roccaguelfonia e richiede urgenti lavori di manutenzione sul tetto della struttura. Questi interventi, tuttavia, potrebbero compromettere il debutto casalingo della squadra nel campionato di Serie B interregionale, previsto per il 29 settembre contro la Pallacanestro Antoniana.

La società fa appello all’amministrazione comunale affinché vigili sui lavori di ripristino e ne acceleri i tempi di consegna, per garantire che il PalaTracuzzi sia pronto in tempo per la partita d’esordio. In caso contrario, la squadra sarebbe costretta a giocare altrove, subendo l’ennesima beffa che danneggerebbe l’immagine dello sport messinese. Inoltre, al momento appare difficile individuare un impianto alternativo adeguato.

La Basket School Messina ricorda che già nella passata stagione è stata penalizzata dall’impossibilità di giocare molte delle partite della regular season al PalaTracuzzi a causa di problemi simili, causando gravi danni sportivi e organizzativi. La squadra non può permettersi che questa situazione si ripeta, sia per i propri interessi sia per quelli dei tifosi.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it