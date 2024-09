Comune e Atm rilanciano l’abbonamento MoveMe: 50 euro per viaggiare un anno intero con i mezzi pubblici

Torna l’abbonamento super scontato per utilizzare i mezzi pubblici a un prezzo irrisorio. Il Comune e l’Azienda trasporti di Messina rilanciano la promozione MoveMe, che lo scorso anno ha fatto registrare numeri record, con più di 28mila abbonati al Trasporto pubblico locale. Con soli 50 euro, vale a dire con 4 euro al mese, si potrà viaggiare per un anno intero sui mezzi pubblici. L’iniziativa è stata presentata questa mattina a palazzo Zanca, alla presenza del sindaco Federico Basile; del vicesindaco Salvatore Mondello; del direttore generale del Comune Salvo Puccio; del presidente di Atm Spa Giuseppe Campagna con i consiglieri di amministrazione Carla Grillo e Salvatore Ingegneri; e del direttore generale dell’Azienda Trasporti di Messina Claudio Iozzi .

“Oggi – ha dichiarato il sindaco Basile – il nostro sistema di trasporto pubblico locale è balzato agli onori della cronaca durante forum Ambrosetti. Viene considerato un modello, apprezzando gli sforzi che l’amministrazione ha compiuto e continua a fare per migliorare la vivibilità della città. I dati confermano l’efficacia del lavoro svolto e attestano il successo di un percorso innovativo avviato. Incentivare economicamente il trasporto pubblico locale si sta rivelando una scelta vincente. Il nostro obiettivo finale è migliorare la qualità della vita in città, riducendo la presenza di auto nel centro urbano e promuovendo un ambiente più vivibile. Si tratta di una scelta politica precisa, già apprezzata dalla comunità e che continuerà a portare benefici concreti per i cittadini”.

“Dal 2018 – ha aggiunto il vicesindaco Mondello – abbiamo intrapreso un percorso di pianificazione attenta alle politiche di mobilità che oggi ci consente di raggiungere risultati concreti. La politica sugli abbonamenti, ad esempio, è possibile grazie al numero adeguato di autobus che l’azienda ora mette a disposizione. Dopo sei anni di attività, talvolta non completamente comprese o condivise, possiamo affermare che le scelte fatte si sono rivelate corrette. Dobbiamo continuare a migliorare per raggiungere traguardi ancora più ambiziosi”. L’amministrazione ha stanziato complessivamente 1.619.858,03 euro per sostenere questa iniziativa, dimostrando un forte impegno economico.

“Dopo le tantissime richieste da parte dei cittadini – ha affermato il presidente Campagna – siamo pronti a riproporre l’abbonamento MoveMe, grazie ad una precisa scelta politica dell’amministrazione comunale, che ha deciso di puntare ancora sul servizio di trasporto pubblico locale per rendere Messina una città sempre più sostenibile. Abbiamo stimato che, in base alle risorse disponibili, la soglia sarà di 21mila abbonati. Stiamo parlando di numeri altissimi, impensabili fino a qualche anno fa. Basti pensare che Atm aveva 104 abbonati annuali, oggi sono ben 39mila tra abbonati MoveMe, studenti, universitari e abbonati ordinari”. “Nel 2018 – ha concluso il Presidente di Atm Spa – c’erano tanti detrattori che sostenevano che il trasporto pubblico locale sarebbe scomparso, invece posso affermare con soddisfazione ed orgoglio che Atm spa rappresenta un fiore all’occhiello. In passato l’Azienda Trasporti di Messina era una società dai piedi di argilla, costantemente sull’orlo del fallimento, oggi è una realtà solida, innovativa ed efficiente, sempre più apprezzata a livello locale e nazionale”.

COME RICHIEDERE L’ABBONAMENTO MOVEME

La procedura per rinnovare o richiedere l’abbonamento MoveMe sarà interamente online e attiva a partire dalle 00.01 di lunedì 16 settembre. I possessori della tessera MoveMe e tutti gli altri abbonati Atm in possesso della tessera RFID possono accedere alla promozione tramite il sito di Atm Spa (https://www.atmmessinaspa.it ), andando alla sezione SERVIZI ON LINE /ABBONAMENTI ON LINE e inserendo il codice fiscale; oppure tramite le emettitrici automatiche installate sul territorio comunale (S. Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Largo Minutoli, Annunziata, Via Circuito-Torre Faro -Statua di Padre Pio) e attive h24.

Chi invece non è ancora abbonato al Tpl deve inoltrare la richiesta tramite il sito di Atm Spa (https://www.atmmessinaspa.it ) SERVIZI ON LINE /ABBONAMENTI ON LINE, andare nell’area dedicata ai non abbonati e caricare i dati richiesti: il sistema rilascerà ai richiedenti un Qr Code, che sarà attivo da subito per utilizzare per il Tpl ma avrà una validità di 7 giorni, entro i quali sarà necessario recarsi ad uno dei box vendita di Atm Spa (Annunziata, Cavallotti, ZIR, Front-Office di via La Farina) , dove il personale Atm – dopo verifica del Qr Code – rilascerà materialmente la tessera MoveMe, con disattivazione automatica del Qr Code.

Sia per i vecchi che per i nuovi abbonati, il pagamento di 50 euro avverrà online tramite carta di credito, con la possibilità di rateizzare l’importo complessivo in 3 soluzioni con KLARNA. Le richieste saranno accolte fino ad esaurimento fondi. Gli attuali possessori della tessera MoveMe possono verificare la scadenza del proprio abbonamento nel sito di Atm Spa alla sezione SERVIZI ON LINE /ABBONAMENTI ON LINE. Chi è in possesso di un abbonamento ancora valido potrà comunque rinnovarlo da lunedì, posticipando la decorrenza.

