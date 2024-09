TJF 2024, Jazz internazionale di scena a Taormina da giovedì a domenica

L’atmosfera vibrante di Taormina è pronta ad accogliere, ancora una volta, una delle manifestazioni culturali più attese dell’anno: il ‘Taormina Jazz Festival 2024’, un appuntamento che celebra la musica jazz in tutte le sue forme. La rassegna di concerti prenderà il via giovedì 12 settembre e si concluderà domenica 15, all’interno della villa comunale di Taormina, con ingresso libero.

Nei quattro giorni del Festival si esibiranno Fabrizio Bosso alla tromba, con i suoi musicisti in un omaggio allo stile inconfondibile di Steve Wonder; Tarek Yamani Trio, che è una formazione di spicco in grado di combinare eccellenza tecnica e innovazione. Un viaggio emozionale sarà il concerto di Duduka Da Fonseca Samba Jazz Trio; a chiudere Danilo Rea con il suo pianoforte, uno degli artisti più poliedrici e conosciuti del panorama jazz nazionale e non solo.

Il Festival, che per anni è stato organizzato dall’Associazione Taormina Jazz sotto la direzione di Nino Scandurra, negli ultimi due anni è stato rilanciato grazie alla collaborazione tra l’Associazione Jazz e i fratelli Giancarlo e Gianluca Feliciotto, titolari di Feliciotto Concept Store.

IL PROGRAMMA DEL TJF 2024 –

giovedì 12 settembre, alle 21.30, con Fabrizio Bosso Quartet – “We Wonder” ;

; venerdì 13 (ore 21.30) si esibiranno il Tarek Yamani Trio;

sabato 14 alle ore 17 è previsto uno special event da Feliciotto Contemporary Fashion Concept; alle 21.30 saliranno sul palco Duduka Da Fonseca Samba Jazz Trio;

domenica 15 alle 20.30 ci sarà la proiezione speciale del docufilm ‘Everyone Has a Place’, alle 21.30 il concerto di Danilo Rea con il suo trio.

per informazioni: https://www.taorminajazzfestival.it/

