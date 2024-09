Abbonamenti MOVEME, Gioveni chiede risposte sui rimborsi dei parcheggi di interscambio

Il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, ha espresso il suo apprezzamento per la riproposizione degli abbonamenti MOVEME per il trasporto pubblico, un’iniziativa molto attesa da numerosi cittadini. Tuttavia, Gioveni ha posto l’attenzione su un’altra questione: il rimborso o le agevolazioni per gli utenti che, oltre un anno fa, hanno pagato 100 euro per sostare nei parcheggi di interscambio che, sin dalla loro istituzione, sono rimasti gratuiti e continueranno ad esserlo almeno fino a dicembre.

Gioveni ha rivolto questa domanda direttamente al presidente di ATM, Giuseppe Campagna, sottolineando che, nonostante la soddisfazione per l’iniziativa sugli abbonamenti, non è stato ancora chiarito come l’azienda intenda rispondere alle lamentele legittime di quei cittadini che, lo scorso anno, hanno sottoscritto un abbonamento annuale da 20 euro per l’utilizzo di bus e tram, aggiungendo anche il servizio per i parcheggi di interscambio.

“Nonostante i vertici di ATM abbiano ipotizzato una possibile proroga come soluzione per venire incontro all’utenza che aveva aderito a MOVME anche per l’uso dei parcheggi – evidenzia Gioveni – ad oggi l’azienda non si è ancora espressa ufficialmente su come intenda gestire o garantire un diritto che è stato ottenuto a pagamento da molti e gratuitamente da tutti!”

Gioveni evidenzia che una tale disparità di trattamento non può essere tollerata da chi, al momento, si sente beffato. Per questo, annuncia che chiederà di ascoltare i vertici dell’azienda in Commissione Trasporti per cercare di trovare una soluzione adeguata per gli abbonati.

Secondo il consigliere, ci potrebbero essere due possibili soluzioni: far partire la decorrenza dell’abbonamento dal giorno in cui i vari parcheggi di interscambio già completati diventeranno a pagamento, offrendo così una sorta di proroga della validità, oppure l’ATM dovrà procedere al rimborso per il periodo che intercorre tra le diverse date di avvio del pagamento dei parcheggi (1 luglio per viale Europa, Bordonaro, Socrate, e a seguire Palmara e 1 settembre per l’ex Gasometro) e la data di scadenza degli abbonamenti.