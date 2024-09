Tragedia a Taormina: trovato senza vita l’avvocato Domenico Di Mauro, indagini in corso

L’uomo, noto professionista catanese e fondatore della società sportiva Asd Lex Catania, è stato rinvenuto privo di vita ai piedi di un costone. Le indagini, affidate ai carabinieri, sono in corso per chiarire le cause del decesso. L’ipotesi più accreditata è quella di una caduta accidentale o di un gesto estremo. Il ritrovamento del corpo ha portato all’annullamento del torneo di calcio “Sicily Football Lawiers Cup”, organizzato dalla società di Di Mauro.

L’uomo, scomparso la notte precedente, era alla guida di un’auto a noleggio quando si è verificata la tragedia. Le indagini, affidate ai carabinieri, sono ancora in corso, ma l’ipotesi più probabile è quella di una caduta accidentale o di un gesto disperato. Di Mauro era molto conosciuto nel mondo del diritto e dello sport, essendo il fondatore della prima squadra di calcio femminile per avvocati.

Le forze dell’ordine stanno lavorando senza sosta per ricostruire le ultime ore di vita dell’avvocato e fare piena luce su questo tragico episodio.

La vettura con la quale il professionista ha raggiunto Taormina, una Bmw Serie 3 di colore blu concessa in affitto alla società Asd Lex Catania è stata trovata parcheggiata ai margini della via Mario e Nicolò Garipoli a ridosso della galleria artificiale e ispezionata dai militari dell’Arma alla ricerca di tracce utili alle indagini.

“La sua perdita per tutti noi e per quanti lo hanno conosciuto in questi anni, è un momento di grande dolore che si unisce a quello immenso della famiglia. Grazie per quanti stanno facendo arrivare i loro messaggi di cordiglio”: così una nota ufficiale diffusa sui social dalla Sicily Football Lawiers.

