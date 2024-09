Incidente sul lavoro: è morto a Palermo l’elettricista messinese Mario Angioletti

Mario Angioletti, un elettricista 35enne di Messina, è deceduto all’ospedale Villa Sofia di Palermo in seguito a un grave incidente sul lavoro avvenuto il 9 settembre. Angioletti stava lavorando su un ponteggio in un cantiere di via Ugo La Malfa quando, a causa del cedimento della struttura, è caduto da un’altezza di circa quattro metri, riportando una gravissima ferita alla testa.

Nonostante i tentativi di salvarlo, la situazione è peggiorata fino alla dichiarazione di morte cerebrale. Angioletti, residente a Faro Superiore, sposato e padre di due figlie, era anche un arbitro di calcio abbastanza noto in città. La sua volontà di donare gli organi è stata rispettata, con i macchinari che lo hanno tenuto in vita fino al completamento della procedura.

L’incidente ha sconvolto amici e parenti, molti dei quali hanno raggiunto Palermo per seguire il decorso clinico che si è concluso nel peggiore dei modi.

Sul fronte giudiziaario, la polizia e i tecnici dell’Asp hanno avviato indagini per verificare le cause del cedimento del ponteggio. Il presidente di Ance Palermo, Giuseppe Puccio, ha espresso cordoglio per la perdita, sottolineando l’importanza della sicurezza nei cantieri, un tema su cui le imprese stanno lavorando intensamente per garantire maggiori tutele e controlli.

