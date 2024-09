“Un’orchestra a 6 corde”, concerto di Francesco Buzzurro, secondo evento del Me Jazz Festival

La rassegna teatrale e musicale, ME Jazz Festival, continua con un evento prestigioso: il concerto di Francesco Buzzurro, ore 20:30, il 29 settembre presso la Chiesa Santa Maria Alemanna. Il famoso chitarrista, definito da Ennio Morricone come “ tra i più grandi al mondo”, si esibirà con la sua peculiarità unica: la straordinaria capacità di trasformare la chitarra in una vera e propria orchestra, amalgamando perfettamente elementi di musica classica, popolare e Jazz.

Il musicista eseguirà una selezione di brani di grandi della musica da Jobim, Chick Corea, Django Reinhardt a Gershwin, rendendo omaggio a brani indimenticabili come “ Libertango”, “ O que serà”, insieme alle sue composizioni originali frutto di una visione artistica poliedrica e geniale.

Il concerto “ Un’orchestra a 6 corde”, è una grande prova artistica, superata brillantemente grazie ad una tecnica perfetta e ad una visione ampia che consentono a Francesco Buzzurro di esibirsi con una esilarante capacità in ogni ambito da brani classici del Jazz, alla musica brasiliana, al flamenco argentino insieme alla musica tradizionale siciliana.

L’atmosfera antica e magica della chiesa di Santa Maria Alemanna, sarà resa ancora più suggestiva grazie alla note della chitarra di Francesco Buzzurro che da “ One man band”, in una visione solitaria, terrà incollati gli spettatori in un viaggio onirico capace di trasformare per magia 6 corde in un’orchestra completa e imponente.

