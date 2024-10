Dimissioni improvvise del direttore generale di Amam: crisi gestionale nell’azienda già colpita dall’emergenza idrica

Bufera all’Amam Il direttore generale Pierfrancesco Donato ha presentato le sue dimissioni, una scelta definita “improvvisa e improvvisata” dalla stessa azienda. La decisione arriva dopo un anno e mezzo dalla sua nomina, suscitando stupore e perplessità all’interno del Consiglio di Amministrazione.

Il CdA, infatti, aveva recentemente sollevato delle contestazioni su alcune criticità operative riscontrate in diversi settori aziendali, richiedendo chiarimenti e interventi gestionali. Non avendo ricevuto risposte adeguate, il Consiglio aveva formalizzato le sue contestazioni alla fine di settembre, pochi giorni prima delle dimissioni di Donato.

L’assenza del direttore alla recente seduta sull’emergenza idrica, sottolineata anche dal consigliere Libero Gioveni, aveva già alimentato dubbi sulla stabilità interna di Amam. Ora, il Sindaco di Messina, socio unico dell’azienda, dovrà intervenire per ripristinare la guida gestionale in un momento particolarmente delicato per la città e l’azienda.

