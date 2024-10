Dimissioni Dg Amam: Hyerace (PD), “tutto molto vago, si faccia chiarezza una volta per tutte”

“Generiche spiegazioni e dimissioni, allo stato, senza motivazione non cancellano né la crisi idrica in città né le responsabilità politiche di questa situazione emergenziale”, così Armando Hyerace, candidato alla segreteria provinciale messinese del Partito Democratico, che sull’emergenza idrica è più volte intervenuto in queste settimane.

“La notizia delle dimissioni dell’ormai ex Direttore Generale dell’AMAM invece che chiudere una questione alimentano incertezze e un legittimo dubbio che si stiano cercando capri espiatori. Tutto ciò che trapela dall’Amministrazione e dai vertici dell’Azienda, infatti, è che nelle “ultime settimane” l’Azienda avrebbe mosso delle contestazioni su questioni gestionali “in alcuni settori operativi della società”. Tutto molto vago e indefinito nelle circostanze e nel tempo. Ci sono ancora zone della città che da luglio patiscono la carenza di acqua e, lo si ribadisce, non per colpa della siccità regionale. L’emergenza non è cessata e abbiamo quindi il diritto di avere piena contezza di cosa è accaduto e sta accadendo anche e soprattutto a livello gestionale. Si faccia chiarezza su tutto una volta per tutte”.

