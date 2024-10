Open Arms: Germanà, Lega domani a Palermo a sostegno di Salvini

“Domani, venerdì 18 ottobre dalle ore 10.00, cento parlamentari della Lega, insieme a tanti cittadini siciliani, saranno in piazza Politeama a Palermo a sostegno di Matteo Salvini, che sarà nell’aula bunker del Pagliarelli per il processo Open Arms. Tanta gente manifesta da tempo vicinanza a Salvini e indignazione per l’assurdo processo politico che sta subendo solo per aver compiuto il suo dovere di ministro dell’Interno a tutela della sicurezza del nostro Paese. Domani, mentre si terrà l’arringa dell’avvocato Giulia Bongiorno, noi saremo in piazza per ribadire che difendere i confini non è un reato”.

Così in una nota il senatore siciliano e commissario regionale della Lega Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo e segretario in commissione Trasporti a Palazzo Madama.