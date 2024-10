Mercoledì 23 l’arcivescovo Giovanni Accolla inaugura l’anno scolastico

Mercoledì 23 ottobre alle ore 10.00 l’arcivescovo mons. Giovanni Accolla incontrerà gli studenti per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2024-2025.

Presiederà la celebrazione Eucaristica, alla quale – unitamente agli alunni e studenti – sono invitate le autorità e i dirigenti scolastici.

Un appuntamento, già divenuto tradizione per la scuola messinese, che manifesta l’attenzione della Chiesa per i giovani e il loro percorso culturale. È inoltre espressione di incontro con loro e con dirigenti scolastici e docenti che ne accompagnano il cammino formativo. È infine occasione per affidare a Dio, principio e compimento di ogni buona opera, attese, sogni, speranze e fatiche del nuovo anno.

L’inaugurazione dell’anno scolastico, organizzato dall’ufficio diocesano insegnamento di religione cattolica e pastorale scolastica, quest’anno – nel quadro della Visita Pastorale già in corso – è anche importante tassello di un percorso di dialogo e confronto già in atto con gli studenti.

