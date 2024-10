Amam: riparato il guasto, ma un’avaria alla rete elettrica aggrava la crisi idrica

A Messina, non c’è tregua per i cittadini, che devono fare i conti con nuovi disagi nell’approvvigionamento idrico, dovuti a un’avaria all’impianto di Torrerossa. Dopo che i tecnici avevano completato la riparazione di un guasto alla rete Enel causato dal maltempo, un ulteriore problema è emerso nella rete di alimentazione della cabina di consegna a media tensione. Gli sbalzi elettrici, accumulatisi nei giorni precedenti, hanno provocato questa nuova avaria, costringendo Amam (Azienda Meridionale Acque Messina) a proseguire i lavori di riparazione fino a tarda sera.

Nonostante gli interventi, la popolazione continua a subire disagi: nelle aree del centro e della zona nord di Messina si sono verificate riduzioni nell’erogazione dell’acqua, mentre in altre aree, come segnalato dagli utenti, la fornitura idrica è completamente assente. Particolarmente critica è la situazione di alcune richieste di autobotti, rimaste inevase, come accaduto a un condominio di San Michele, dove settanta famiglie sono rimaste senza acqua.

La questione è approdata anche in consiglio comunale, dove Libero Gioveni di Fratelli d’Italia ha lanciato l’allarme: «La situazione sta diventando drammatica, è necessario coinvolgere altre istituzioni, come Asp e Prefettura, per gestire la crisi idrica». Il sindaco Federico Basile ha risposto, sottolineando che l’emergenza è dovuta agli sbalzi di tensione e che la pioggia ha contribuito a sporcare l’acqua, esortando a evitare inutili allarmismi. Tuttavia, la situazione resta tesa, e la popolazione continua a chiedere risposte.

Gli utenti potranno seguire gli aggiornamenti sul sito Amam e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza allo 0903687711; Numero Verde: 800085584.

