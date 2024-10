Simona Molinari in concerto al TVE il 25 ottobre 2024

Il cartellone musicale del Teatro Vittorio Emanuele è pronto ad accogliere, venerdì 25 ottobre, ore 21, l’attesa performance di Simona Molinari e della sua band.

Tra le artiste più raffinate e stimate del panorama musicale italiano, la Molinari ha appena vinto la Targa Tenco (già ricevuta nel 2022 con “Petali”) come miglior interprete per l’album “Hasta siempre Mercedes” (BMG), un omaggio all’icona argentina Mercedes Sosa.

Nata a Napoli ma aquilana d’adozione, la Molinari vanta una qualità vocale eccelsa che, unita alla grande versatilità, le consente di esprimere un carattere e uno stile ben riconoscibili su vari registri; ha pubblicato sette album e collaborato con molti artisti di rilievo, tra cui Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Renzo Arbore, Lelio Luttazzi, Massimo Ranieri, Raphael Gualazzi, Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, Roy Paci.

Lo scorso 7 marzo a New York è stata insignita del Callas Tribute Prize NY, prestigioso riconoscimento internazionale dedicato all’indimenticabile Diva.

Con “Hasta siempre Mercedes” la Molinari ha sorpreso ancora una volta gli addetti ai lavori per la sua capacità di rinnovarsi, che l’ha portata su territori inesplorati, cambiando un pò la sua strada artistica. Come lei stessa ha dichiarato “cercavo qualcosa che desse un senso nuovo al mio cantare”, e quel senso l’ha trovato nella storia di una delle voci più influenti del Sudamerica, che è stata per lei fonte di grande ispirazione. Una sfida coraggiosa, che grazie alla sua voce versatile e alle sue doti interpretative è riuscita ad affrontare e vincere.

Il concerto della Molinari e della sua affiatata band è un viaggio attraverso la sua musica e dentro i tempi densi della vita: quello dell’innamoramento e della passione, degli inganni e del disincanto, quello dell’impegno. Il pubblico può ascoltare i brani più noti del suo repertorio quali Egocentrica, La Felicità, In cerca di te (Sola me ne vò per la città), ma anche Mr Paganini di Ella Fitzgerald, La storia di De Gregori, Caruso di Dalla, quest’ultimo contenuto in “Hasta siempre Mercedes”, album di cui presenterà anche altri brani.

L’artista sarà accompagnata da Claudio Filippini (pianoforte e tastiera), Egidio Marchitelli (chitarre), Nicola Di Camillo (basso elettrico) e Fabio Colella (batteria).

