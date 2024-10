Giuseppe Campagna è il nuovo direttore generale della Città Metropolitana di Messina

Giuseppe Campagna assume ufficialmente l’incarico di direttore generale della Città Metropolitana di Messina, segnando un ulteriore traguardo nella sua carriera di amministratore pubblico. L’annuncio è stato dato dal sindaco metropolitano Federico Basile durante una conferenza stampa gremita, in cui è stato formalizzato il passaggio di consegne dall’uscente Salvo Puccio.

Basile ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto da Palazzo dei Leoni negli ultimi anni, elencando alcune delle principali iniziative che hanno caratterizzato il percorso di rinnovamento dell’ente: dalla riqualificazione della “Città del Ragazzo” alla gestione delle riserve naturali, fino al recupero del Monte di Pietà. “È fondamentale – ha dichiarato Basile – continuare il dialogo con il Comune di Messina per portare avanti quei progetti che richiedono una sinergia tra le istituzioni, per il bene del territorio”.

Anche Salvo Puccio ha voluto sottolineare i progressi realizzati durante il suo mandato, evidenziando risultati come la stabilizzazione dei dipendenti, il superamento del deficit strutturale e l’avvio dei progetti legati al PNRR. Tra questi, i Piani Urbani Integrati, la riforestazione urbana e la mobilità sostenibile, che hanno coinvolto non solo Messina, ma anche i Comuni di Taormina, Milazzo e Salina. “L’azione amministrativa – ha detto Puccio – deve proseguire in continuità con quanto già costruito, poiché la forza risiede nel lavoro di squadra e non nei singoli individui”.

Giuseppe Campagna, che in passato ha guidato con successo l’ATM e l’ASM di Taormina, ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta da Basile, garantendo un impegno costante verso gli obiettivi della Città Metropolitana. “Proseguiremo nel potenziamento delle risorse umane e avvieremo confronti diretti con i 108 comuni del territorio metropolitano”, ha dichiarato Campagna. “L’obiettivo è raccogliere le istanze delle amministrazioni locali e fornire risposte adeguate alle comunità. Lavoreremo per raggiungere tutti gli obiettivi dell’ente, in continuità con il lavoro già svolto”.

