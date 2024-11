Azione, nominato il commisario per la città di Messina

La segreteria provinciale di Azione rende noto che la Direzione Nazionale del partito ha nominato il vicesegretario provinciale Andrea Corica, commissario per la città di Messina. “Siamo felici per la nomina di Andrea Corica come commissario di Azione per la città di Messina” – dichiara il segretario provinciale Andrea Ferrara – “Persona seria, preparata, che conosce e vive il territorio e che può radicare ancora di più il nostro partito in città. Il partito provinciale ha bisogno di questo tipo di energie per crescere e portare avanti le sue idee”.

Il neo Commissario cittadino Andrea Corica traccia qualche linea sull’indirizzo che prenderà il parito in città: “Azione a Messina si propone di diventare un riferimento per tutti coloro che ritengono che questa città necessiti di una politica seria, comprensibile, pulita e onesta. Una politica senza padrini e senza padroni, distinta e lontana dagli eccessi verbali e comunicativi che tendono solo a confondere e spesso illudere i messinesi”.

