Rimpasto di Giunta, arrivano le “spontanee” dimissioni di Pietro Currò

Rimpasto in Giunta, come annunciato da Cateno De Luca che dopo le ultime vicende interne al partito, si serve dell’amministrazione di Messina per utilizzare le caselle disponibili al proprio tornaconto politico. Non solo con le partecipate (vedi l’Atm) ma anche intervenendo direttamente nella composizione della Giunta. Così a firmare le “spontanee” dimissioni l’assessore Pietro Currò che lascia l’incarico alla Pubblica istruzione. Il suo impegno con l’amministrazione Basile è durato più diu anni, prima nel consiglio di amministrazione di Arismè e poi come assessore da luglio 2023 ad oggi.

Che si trattasse di un incarico “a tempo” pare fosse già stato concordato, e quindi nessuno all’apparenzaha da recriminare. Resta top secret il nome di chi dovrebbe subentrare.

Sarà il “sindaco prestanome” domani, alle ore 9.30, nel corso di una conferenza stampa nella sala Falcone Borsellino a palazzo Zanca, a presentare il nuovo componente della Giunta municipale e a ringraziare ufficialmente Currò per il lavoro svolto.

Un ringraziamento che Currò ricambia. “Voglio ringraziare per la fiducia riposta già per la segnalazione ad Arismè e poi per l’incarico di assessore. Sono grato anche a Cateno De Luca, il leader di Sud chiama nord che ha sostenuto sempre il mio nome. Un ringraziamento speciale va però a tutta la comunità scolastica, dal provveditore agli studi ai dirigenti scolastici nonché ad docenti, agli amministrativi e agli alunni di tutte le scuole messinesi a cui auguro un buon proseguimento”.

