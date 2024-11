“Anniversario della Battaglia di Pozzuolo del Friuli”, convegno alla Biblioteca Regionale di Messina il 15 novembre

Il 29 e 30 ottobre del 1917, a Pozzuolo del Friuli si combattè la XII battaglia

dell’Isonzo. In tale occasione, la seconda Brigata di Cavalleria, con Genova e Novara,

guadagnò le 24 ore che consentirono il ripiegamento della 3a Armata. L’importanza e

la fama del “fatto d’arme di Pozzuolo del Friuli” furono decisive per l’andamento del

conflitto. A suggellare il contributo nella 1ª Guerra Mondiale, lo spirito e il senso di

sacrificio compiuto in quei giorni, fu concessa la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare

allo Stendardo dell’Arma di Cavalleria.

In memoria di questa significativa data, e di tutti i Cavalieri che hanno sacrificato la vita

per la Patria, si svolgerà venerdì 15 novembre alle ore 17.00, presso la Sala Lettura

della Biblioteca, il Convegno dal titolo “La Grande Guerra nell’Anniversario della

Battaglia di Pozzuolo del Friuli – Festa Nazionale dell’Arma di Cavalleria” con la

partecipazione di Autorità locali e di Rappresentanti delle Associazioni

Combattentistiche e d’Arma.

Dopo i Saluti Istituzionali e l’ Introduzione ai lavori dell’Avv. Tommasa Siragusa,

Direttore Biblioteca Regionale di Messina e del Geol. Dott. Gianluca Puglisi, S. Ten.

Com. (cgd) CRI, Presidente Sezione di Messina Associazione Arma di Cavalleria,

relazionerà il Dott. Domenico Mazza, Dottore di Ricerca in Scienze Politiche

dell’UniMe. Modererà il Prof. Marco Grassi, Storico e Giornalista.

Saranno esposte le brevi bibliografie sulla Prima Guerra Mondiale e il Catalogo del

Fondo Militare, vero vanto del Nostro Istituto, molto consistente e di grande valore,

composto da 2369 monografie e 314 miscellanee.

Nel corso dell’Evento sarà presentata una giubba di Cavalleria che è stata donata

all’Arma di Cavalleria Sezione di Messina e che apparteneva ad un ex soldato di

Cavalleria che ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale. (a cura di Maria Rita Morgana)

