Questione di “parrocchie” politiche? Libero Gioveni interroga l’Amministrazione su 17mila euro per eventi a Bordonaro

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione rivolta al sindaco Federico Basile e all’assessore alle politiche culturali Enzo Caruso, sollevando perplessità sull’impegno di spesa di 17.000 euro assegnati alla parrocchia “Santa Maria delle Grazie” di Bordonaro per iniziative culturali e sociali previste nei mesi di ottobre e novembre 2024.

Con la Determina n. 9661 del 7 novembre 2024, il Dipartimento Servizi alla Persona ha stanziato i fondi come compartecipazione ai costi di eventi organizzati dalla parrocchia. Tuttavia, Gioveni ha evidenziato la mancanza di dettagli sull’effettiva natura delle manifestazioni svolte, chiedendo chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato a tale decisione e sulla consistenza dell’importo, giudicato sproporzionato rispetto ad altri contributi assegnati a enti simili.

Gioveni ha richiesto formalmente:

La descrizione degli eventi realizzati dalla parrocchia nei mesi indicati. Le valutazioni che hanno giustificato l’assegnazione di una somma così rilevante rispetto al presunto valore culturale degli eventi. Accesso agli atti relativi a tutte le richieste di contributi presentate nel 2024 dalle parrocchie cittadine, includendo sia quelle accolte che quelle respinte.

Sarà che il villaggio di Bordonaro è luogo di origine dell’assessore alla protezione civile e manutenzioni Massimiliano Minutoli e della presidente di Messina Servizi Bene Comune, Mariagrazia Interdonato, ma certamente Bordonaro è stata trattata con un occhio di riguarddo rispetto alle altre “parrocchie”.

Gioveni ha sottolineato l’importanza della trasparenza nell’uso dei fondi pubblici, soprattutto in un periodo in cui molte realtà locali lamentano la mancanza di risorse per progetti culturali e sociali. “È necessario garantire equità nella distribuzione dei contributi pubblici, dando priorità alle iniziative realmente utili alla collettività”, ha affermato il consigliere.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it