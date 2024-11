Torna “Natale in Teatro-Xmas Village”, dall’8 al 29 dicembre

Un grande villaggio di Natale. Ancora più grande, ancora più luminoso. È scattato il conto alla rovescia in vista dell’apertura del sipario sulla seconda edizione di “Natale in Teatro-Xmas Village”, il villaggio natalizio organizzato dall’Associazione culturale Development con la compartecipazione ed il supporto del Comune di Messina e in collaborazione con l’E.A.R. Teatro di Messina, Crew, Associazione Infinity Life, Associazione Second Life ed il patrocinio del Comune di Messina.

L’evento, che si ripresenta ricco di novità e pronto ad accogliere messinesi e visitatori per far vivere appieno la bellezza della città, si terrà nelle aree adiacenti al Teatro Vittorio Emanuele di Messina ed interagirà con la stagione teatrale dell’Ente nel periodo compreso tra l’8 ed il 29 dicembre 2024.

Dopo il grande ed unanime apprezzamento dello scorso anno, la nuova edizione ha messo in cantiere una serie di iniziative con attenzione particolare ai bambini, la realizzazione di una grande area kids ricca di attrazione e contenuti, la conferma della casa di Babbo Natale che ha riscosso successo tra grandi e piccoli, tanti laboratori creativi dedicati ai più piccoli (e anche ai genitori).

Confermati gli appuntamenti con il Teatro del Gusto ideato e condotto da Saro Gugliotta con la presentazione dei prodotti locali d’eccellenza, il cinema per bambini con i film classici della tradizione natalizia, l’area food.

Aumentato il numero degli espositori, quasi raddoppiati quelli che presenteranno oggettistica ed artigianato natalizio all’insegna della creatività con esposizioni di creazioni, elaborazioni d’autore, riuso e vintage grazie alla sinergia con l’Associazione Second Life.

Natale in Teatro sarà affiancato anche da due main partner d’eccezione: Messina Servizi Bene Comune, che allestirà un’area del Villaggio dedicata al tema dell’ambiente e dell’importanza della corretta gestione delle risorse con la promozione di azioni per una corretta gestione dei rifiuti e la sostenibilità ambientale e la Fondazione Albatros che promuove e diffonde la cultura dell’innovazione nell’ambito peculiare delle filiere Agroalimentari tipiche del Made in Italy, con uno spazio dedicato alla sostenibilità e qualità delle risorse della terra.

L’apertura del villaggio avverrà, come da tradizione, l’8 dicembre con una grande serata, ricca di emozioni e l’accensione del grande albero di Natale. Tutti i dettagli ed il programma giornaliero verranno ufficializzati nel corso di una conferenza stampa che si terrà nei giorni precedenti l’avvio della manifestazione.

Nel frattempo, è possibile seguire i canali social ufficiali di Natale in Teatro su Facebook e Instagram per essere aggiornati sulle novità.

