Comune di Messina: aumentati i fondi 2023/2024 per il Salario Accessorio dei Dipendenti: una vittoria della CISL FP

Grazie all’intervento della CISL FP, i dipendenti del Comune di Messina vedranno un incremento significativo nei fondi destinati al salario accessorio per il biennio 2023/2024. Un risultato importante che premia la perseveranza del sindacato nel correggere le stime iniziali che sottostimavano l’ammontare delle risorse.

La vicenda prende avvio con la determinazione dirigenziale n. 9346 del 14 novembre 2023, che aveva quantificato in modo errato il fondo salario accessorio per il 2023. La CISL FP aveva subito individuato “palesi errori di calcolo e omissioni di voci” che comportavano una sottostima delle somme dovute ai dipendenti.

Nonostante le ripetute sollecitazioni, il Comune di Messina non era intervenuto per correggere l’errore, causando un potenziale danno economico per i lavoratori e mettendo a rischio l’efficienza dell’attività amministrativa. La questione violava chiaramente l’art. 79 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, come evidenziato dalla CISL FP in una nota ufficiale (prot. n. 226/2024).

Vista l’inazione del Comune, la CISL FP si è affidata al proprio legale, che ha proceduto con una diffida formale per ottenere la rettifica dei fondi, supportata anche da altre organizzazioni sindacali che, sebbene tardivamente, hanno appoggiato la causa.

Il 29 novembre 2024, finalmente, l’amministrazione comunale ha accolto le richieste. Con le determinazioni n. 10574 e n. 10575 del Dipartimento Servizi Finanziari, il fondo 2023 è stato aumentato di 351.854,00 euro, mentre quello per il 2024 è stato incrementato di 117.962,00 euro.

Questo risultato rappresenta una vittoria importante per i dipendenti del Comune di Messina, che riceveranno maggiori risorse economiche come incentivo per il loro impegno lavorativo.

“Grazie alla CISL FP – dichiarano il segretario aziendale Alfredo Mobilia e il segretario generale Giovanna Bicchieri – arriveranno più soldi nelle tasche dei dipendenti, consentendo loro di essere adeguatamente incentivati nello svolgimento delle proprie attività”.

Un successo che conferma l’importanza del ruolo sindacale nel garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it