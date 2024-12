Barbara Arcadi rende omaggio a Rosa Balistreri con uno spettacolo emozionante a Taormina

Il prestigioso Palazzo dei Congressi di Taormina ospiterà, venerdì 6 dicembre, una serata imperdibile dedicata alla memoria e al genio musicale di Rosa Balistreri, leggendaria cantautrice siciliana. A rendere omaggio alla “voce della Sicilia” sarà Barbara Arcadi con il suo spettacolo tributo intitolato “Rosa Balistreri: la voce della Sicilia”, un progetto che si inserisce nel cartellone degli eventi natalizi organizzati dal Comune di Taormina.

L’appuntamento, fissato per le 20:30, promette di trasportare il pubblico in un viaggio emozionale tra i brani che hanno segnato la carriera di Balistreri. Con una voce potente e una presenza scenica magnetica, Barbara Arcadi interpreterà i canti di denuncia, amore e sofferenza che hanno reso unica l’artista siciliana. Ogni nota sarà un richiamo alla passione e all’autenticità di Rosa Balistreri, icona che ha saputo raccontare con le sue melodie l’anima profonda della Sicilia.

Sul palco, un ensemble di eccellenze musicali

Ad affiancare Barbara Arcadi, un ensemble di musicisti di talento che daranno ulteriore forza e profondità al tributo. La chitarra di Adolfo Crisafulli, il piano e la fisarmonica di Fabio Catalano, le percussioni di Matteo Venuto e Alfredo Restuccia, che si alternerà tra sax e strumenti ritmici, creeranno un’atmosfera sonora intensa e coinvolgente.

A impreziosire lo spettacolo, gli interventi di teatro-danza della ballerina Antonella Gargano, che con la sua arte visiva aggiungerà un ulteriore livello di emozione e poesia all’evento.

Un viaggio nell’anima della Sicilia

Barbara Arcadi si prepara a dar vita a uno spettacolo intenso e sentito, mantenendo intatta la forza espressiva delle melodie di Balistreri e offrendo al pubblico una serata all’insegna della cultura e della tradizione.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per riscoprire il patrimonio musicale siciliano e per onorare la memoria di Rosa Balistreri, la cui voce continua a risuonare come simbolo di autenticità e passione senza tempo.

Non mancate: venerdì 6 dicembre alle 20:30, al Palazzo dei Congressi di Taormina, ingresso libero.

