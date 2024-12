Onde Sonore: dieci anni di musica, spettacolo e solidarietà sullo Stretto

La rassegna artistica Onde Sonore, appuntamento tradizionale delle festività natalizie organizzato a bordo delle navi di Caronte & Tourist, celebra quest’anno un importante traguardo: i suoi primi dieci anni. Tra note, spettacoli e un rinnovato impegno solidale, l’evento conferma il suo ruolo di protagonista delle celebrazioni nello Stretto.

Il tema scelto per l’edizione 2024, Verso i Sessanta, anticipa anche un altro significativo anniversario: i sessant’anni dalla prima navigazione di Caronte & Tourist sullo Stretto, che verranno celebrati nel 2025.

Il direttore artistico, il bluesman Max Garrubba, ha curato un programma variegato che attraversa generi musicali diversi, dal jazz al pop, dalla musica classica al blues, per catturare l’attenzione di un pubblico eterogeneo.

La rassegna prenderà il via il 18 dicembre a bordo della nave Elio, con le note sofisticate del Dionisio String Quartet, seguite dal cantautorato italiano de Gli Aventi (A20). Il 23 dicembre, sarà il turno del Kilombo Trio, guidato dal fisarmonicista Antonio Grosso, e dello swing travolgente dei The Walkin’ Mood. Gran finale il 30 dicembre con i Blue in Blues, capitanati dallo stesso Garrubba, che offriranno uno spettacolo che fonde musica blues, cabaret e intrattenimento.

Non mancheranno momenti dedicati ai più piccoli: a bordo della nave Telepass, il 22 dicembre, i bambini potranno incontrare Babbo Natale, mentre il 6 gennaio sarà la Befana a portare magia e divertimento.

Oltre alla musica e allo spettacolo, Onde Sonore si distingue da sempre per il suo forte impegno sociale. Quest’anno, il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà raddoppiato da Caronte & Tourist e devoluto a sostegno di un progetto di prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST). Il programma, denominato S.a.f.e.U., è promosso da Arcigay Messina, in collaborazione con l’Università di Messina e il dipartimento di Malattie Infettive del Policlinico.

Dati recenti segnalano un aumento preoccupante delle IST e dei nuovi casi di HIV. Per affrontare questa emergenza, a bordo delle navi saranno presenti postazioni informative con volontari, immunologi e psicologi pronti a offrire supporto e consulenza.

Il programma e le finalità benefiche di Onde Sonore sono stati presentati il 6 dicembre nella sede di Caronte & Tourist. Durante la conferenza stampa, l’AD Pietro Franza ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel sostenere iniziative che uniscono cultura e solidarietà. Tra gli ospiti presenti: il Prof. Giovanni Francesco Pellicanò, primario di Malattie Infettive del Policlinico di Messina, il presidente di Arcigay Messina Rosario Duca, e rappresentanti del progetto S.a.f.e.U., come la studentessa Miriana Venniro e il coordinatore, Prof. Alessandro De Carlo.

Con dieci anni di successi alle spalle, Onde Sonore si conferma un evento imperdibile, capace di unire il fascino della musica a un profondo impegno per la comunità.

