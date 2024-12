Strategie di gioco per la roulette americana: consigli per i giocatori online

La roulette è uno dei giochi da casinò più popolari, ma tra le sue numerose varianti, quella americana presenta alcune peculiarità che ne influenzano le modalità di gioco permettendo di studiare sistemi di vincita. In questo articolo, esploreremo le strategie più efficaci da applicare alla roulette americana, suggerendo come adattarsi a questa variante in un contesto online.

Giocare alla roulette americana online

Il primo suggerimento per fare esperienza con questa variante di gioco, è quello di partire con una roulette online, poiché consente di giocare alla roulette americana con dei bonus iniziali messi a disposizione dalle piattaforme che consentono di ammortizzare i costi iniziali e ridurre il rischio di ridurre il proprio credito, un’opportunità ideale per testare le diverse strategie che andremo ad analizzare. Approfittando di queste opzioni, i giocatori possono familiarizzare con le dinamiche del gioco e determinare quale sistema si adatta meglio al loro stile di gioco e al loro bankroll.

Strategie per la roulette americana: adattamenti necessari

Rispetto ad altre varianti, la roulette americana offre una chance più bassa di vittoria a causa del doppio zero, quindi è essenziale adottare strategie che minimizzino il rischio. Sebbene non esistano strategie specifiche solo per la roulette americana, alcune si adattano meglio a questa versione rispetto ad altre. Di seguito, quelle che abbiamo testato e che sembrano essere più funzionali al gioco:

1. Sistema Hollandish

Il sistema Hollandish è relativamente semplice e si basa su un incremento progressivo delle scommesse. Si parte con una scommessa di 1 unità e, se si perde, si aumenta la puntata di 2 unità ad ogni giro successivo (1, 3, 5, 7, 9, etc.). Le regole da seguire per applicarlo in modo ottimale sono le seguenti:

Se le prime tre scommesse portano a una perdita netta, si aumenta la puntata.

Se invece si ottiene un profitto, si continua con le stesse puntate fino a una perdita.

Dopo ogni vittoria, si ritorna alla puntata iniziale.

Questo sistema è adatto per i giocatori che preferiscono un approccio più moderato, minimizzando il rischio di perdere rapidamente grandi somme. La riflessione principale qui è che, mentre il sistema aiuta a limitare le perdite iniziali, i giocatori devono essere consapevoli che il rischio aumenta progressivamente. L’approccio “graduale” riduce la velocità con cui si bruciano il bankroll, ma è sempre importante fissare un limite di perdite per evitare di farsi sopraffare dalla sequenza di puntate crescenti. Inoltre, il ritorno alla puntata iniziale dopo ogni vittoria è un punto di forza, in quanto evita di “compensare” le perdite con puntate troppo alte.

2. Sistema 24+8

Una delle strategie più popolari per la roulette americana è il sistema 24+8. Questo metodo consiste nel piazzare scommesse sulle dozzine e su alcune singole puntate. In pratica, si piazzano 20 unità di scommesse su due dozzine e 10 unità su 10 numeri singoli, suddividendo i rischi. Le probabilità di vittoria e perdita sono ben distribuite:

Se una delle dozzine vince, non si guadagna né si perde nulla, con una probabilità circa del 63%.

Se vince una scommessa su numeri singoli, il guadagno sarà di 6 unità, con una probabilità del 26%.

Infine, la probabilità di perdere è di poco inferiore al 11%.

Questo sistema è ideale per sessioni di gioco a breve termine, ma non si consiglia per lunghe sessioni di gioco, in quanto i guadagni potrebbero essere limitati. In pratica, il sistema si adatta meglio a sessioni di gioco brevi, dove il focus è su piccoli guadagni rapidi. Se si decide di utilizzare questa strategia in sessioni più lunghe, è importante mantenere un controllo rigoroso del bankroll, poiché il rischio di perdita potrebbe crescere nel tempo, e le vittorie potrebbero non essere sufficienti a compensare le perdite.

3. Sistema Paroli (Reverse Martingale)

Il sistema Paroli, invece di aumentare la puntata dopo una perdita, si basa sul raddoppio a seguito di una vittoria. Questo sistema funziona particolarmente bene per le puntate a pari probabilità (rosso/nero, pari/dispari). Le regole principali sono:

Ogni volta che si vince, la puntata viene raddoppiata.

Se si perde, si torna alla puntata iniziale.

È possibile limitare i rischi tornando alla puntata iniziale dopo un numero stabilito di vittorie consecutive, come ad esempio tre.

Questa strategia è relativamente a basso rischio e permette di accumulare piccoli guadagni nel lungo periodo, pur evitando grosse perdite. La riflessione importante qui è che il sistema Paroli funziona bene con le scommesse a probabilità pari, come rosso/nero o pari/dispari, dove le probabilità di vincita sono più alte. Tuttavia, un possibile svantaggio è che, per accumulare guadagni significativi, è necessario un numero considerevole di vittorie consecutive. Questo rende il sistema ideale per sessioni di gioco più lunghe, ma può essere meno vantaggioso se il giocatore non riesce a ottenere vittorie in serie. Per limitare i rischi, può essere utile tornare alla puntata iniziale dopo un numero predeterminato di vittorie consecutive, come tre, in modo da evitare l’eccessivo accumulo di rischi.

