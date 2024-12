Siracusano (PD): “avevamo chiesto un congresso unitario, sempre disponibili al confronto”

Alla luce delle recenti vicende che hanno animato il dibattito interno al Partito Democratico di Messina, l’esponente Domenico Siracusano ha rilasciato una dichiarazione che offre spunti di riflessione sulle dinamiche della fase congressuale. Ecco le sue parole:

«Leggere di un “Caso Siracusano” appare davvero sconcertante rispetto ad una serie di scelte politiche che hanno segnato, anche il recente passato non di un singolo, ma di una rete provinciale di persone, non riducibili unicamente all’esperienza di Articolo Uno, che hanno dimostrato e dimostrano, ogni giorno, dentro e fuori il Partito Democratico la generosità di un impegno politico e civile saldamente agganciato ai valori e alle pratiche della sinistra democratica.

Spiace davvero di dover apparire come l’inciampo, il freno alla ripartenza – necessaria e non rinviabile – del PD in Provincia di Messina. Sono stato io, a nome di un consistente gruppo di iscritte ed iscritti, durante l’ultima Assemblea Provinciale svolta prima dell’apertura formale della fase congressuale, a proporre un percorso unitario di fronte a un Partito lacerato, sfilacciato e disorganizzato, all’insorgenza dei ricorsi ed un evidente equilibrio tra le forze in campo.

Chi ieri ha rifiutato di costruire uno spazio di condivisione, anzi ha avvelenato i pozzi con ricorsi, parlando di capi bastone e signori delle tessere, oggi chiede di tornare a lavorare per coinvolgere tutte le componenti del partito. Non posso che essere il primo, insieme a tante e tanti altri, ad auspicare una pacificazione che porti il partito sulle priorità e sulle prospettive indicate dalla Segreteria Nazionale Elly Schlein.

Mi spiace evidenziare che nessun coinvolgimento, nessun confronto si è aperto o almeno a nessun confronto siamo stati invitati, a meno che qualcuno non immagini un percorso unitario che escluda pezzi da marginalizzare. Di nessun accordo eravamo a conoscenza e a nessun accordo potevamo opporci, semplicemente perché non eravamo a conoscenza.

Si apra un tavolo che rappresenti tutto il partito, o meglio ancora si utilizzi l’Assemblea Provinciale, come si poteva fare domenica, per confrontarci nella chiarezza, nella trasparenza, lontani da caminetti e conciliaboli.

Rimaniamo, quindi, più che disponibili a una pacificazione vera, seria e profonda che non può riguardare solo cariche e postazioni ma che deve avere a che fare soprattutto con il modo e lo stile con cui si sta nel partito o lo si rappresenta nelle istituzioni. Un percorso che non umili nessuno ma valorizzi tutte e tutti coloro che vogliono un PD più forte, aperto e presente nelle nostre comunità».

La dichiarazione di Siracusano si inserisce in un contesto di tensioni interne che continuano a mettere alla prova la coesione del Partito Democratico messinese. Parole che rappresentano un appello alla trasparenza, al confronto e alla ricostruzione di un’unità che appare necessaria per il rilancio del partito sia a livello provinciale che cittadino.

