Antonio Ricciari parte oggi per la sua terza Dakar, portando la Sicilia sul palcoscenico internazionale del rally raid

Il pilota messinese Antonio Ricciari si prepara a rappresentare ancora una volta la Sicilia nella competizione di rally raid più prestigiosa al mondo, la Dakar 2025. Con partenza prevista per oggi verso Jeddah, in Arabia Saudita, Ricciari gareggerà al volante della sua Mitsubishi Pajero V20 3200cc, portando per la prima volta sulla vettura la Triscele, simbolo della sua terra d’origine.

Dal 3 al 17 gennaio 2025, il pilota e la sua co-pilota Simona Morosi affronteranno una delle edizioni più impegnative della Dakar, evento FIA di Cross-Country che conta 12 prove speciali e un totale di oltre 10.000 chilometri da percorrere. La corsa si snoderà attraverso i terreni impervi e le dune del deserto dell’Empty Quarter, in Arabia Saudita, con tappe spettacolari come la Marathon, che prevede una notte senza assistenza.

Un obiettivo ambizioso – “Non ci nascondiamo,” ha dichiarato Ricciari. “Quest’anno, con la mia scuderia Rteam RalliArt e TH-Trucks, puntiamo in alto, ma sappiamo che sarà una sfida ardua. In gara ci saranno concorrenti temibili con veicoli altamente performanti. Tuttavia, ci siamo preparati al meglio e siamo pronti a giocarci ogni tappa alla pari.”

Con alle spalle due partecipazioni di successo – primo siciliano nella storia della Dakar e vincitore fra gli equipaggi italiani nella categoria Classic nel 2022, e terzo assoluto tra gli italiani nel 2023 – Ricciari punta a migliorare ulteriormente i suoi piazzamenti.

Un’avventura in famiglia – A rendere questa edizione ancora più speciale è la presenza del figlio Riccardo nel team di assistenza. “Condividere questa esperienza con mio figlio è un’emozione unica. La Dakar è più di una gara, è una sfida che mette alla prova resistenza, spirito di squadra e determinazione,” ha aggiunto Ricciari.

Il team si prepara ora agli ultimi test previsti a Bisha l’1 e il 2 gennaio, dove verranno effettuate le verifiche tecniche sulle vetture e definita la strategia di gara.

Iniziative per i giovani e il futuro del rally raid in Sicilia – Oltre alla competizione, Ricciari è coinvolto in iniziative per promuovere il rally raid tra i giovani. Recentemente, ha partecipato a un evento a Merzouga, in Marocco, organizzato dalla Rteam RalliArt, dove neofiti e appassionati hanno potuto scoprire il mondo del rally raid, provare le auto e dialogare con piloti esperti.

Nel 2025, Messina ospiterà una gara regionale di regolarità, promossa dalla FIF (Federazione Italiana Fuoristrada) in collaborazione con il Club Peloro Fuoristrada Messina, seguita da un evento a Catania il 19 gennaio, entrambi dedicati a chi vuole avvicinarsi a questa disciplina.

“Trovo molto interessanti queste iniziative della Federazione. Sono pronto a condividere la mia esperienza per avvicinare i giovani a uno sport così affascinante e ricco di sfide,” ha affermato Ricciari.

Una scelta singolare – Un elemento che sottolinea lo spirito avventuriero del pilota è la decisione di rinunciare al comfort del motorhome offerto dal team, preferendo dormire in tenda nei bivacchi durante la corsa. “Voglio vivere l’atmosfera autentica della Dakar fino in fondo. Ogni notte sotto le stelle del deserto sarà un’esperienza unica e intensa,” ha spiegato.

Con l’adrenalina alta e grandi ambizioni, Antonio Ricciari è pronto a portare nuovamente la Sicilia sotto i riflettori internazionali.

