Messina rinnova il territorio: dal risanamento delle baraccopoli alla valorizzazione degli immobili pubblici (video)

Messina compie un passo decisivo verso la rigenerazione urbana grazie al Piano Città degli immobili pubblici, un progetto nato dalla collaborazione tra Regione Siciliana, Comune e Agenzia del Demanio. L’accordo, firmato oggi, prevede la rifunzionalizzazione di 20 beni dello Stato e la riqualificazione dell’area ex baraccopoli, simbolo di un disagio abitativo che la città punta a superare.

Le aree interessate dal progetto includono grandi compendi pubblici, immobili dismessi e zone identitarie dello Stretto, come fortificazioni e spazi paesaggistici. Gli interventi mirano a creare ecoquartieri sostenibili, housing sociale, spazi culturali e nuovi servizi per il turismo e la collettività, promuovendo al contempo sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica.



Il presidente Renato Schifani e il sindaco Federico Basile hanno evidenziato come il Piano rappresenti un’occasione unica per trasformare luoghi degradati in risorse vitali, restituendo alla comunità spazi rigenerati e favorendo investimenti. La rigenerazione dell’area ex baraccopoli è il simbolo di una nuova visione di città: inclusiva, moderna e orientata al futuro.

