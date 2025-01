Tirocini formativi in scadenza, Alessandro Russo interroga il sindaco Basile sul futuro dei partecipanti

Il consigliere comunale Alessandro Russo ha presentato un’interrogazione urgente, con richiesta di risposta scritta, al Sindaco di Messina, Federico Basile, in merito alla prossima scadenza dei progetti di tirocini formativi e professionalizzanti attivati dal Comune. Tali progetti, che coinvolgono decine di persone in situazioni di disagio economico e sociale, termineranno il 26 gennaio prossimo, lasciando in sospeso il futuro dei tirocinanti.

Nell’interrogazione, Russo sottolinea che i tirocini sono stati avviati con il supporto delle società partecipate ATM e MSC, con l’obiettivo di fornire un percorso di inserimento lavorativo e capacitazione professionale a soggetti in condizioni di fragilità. Tuttavia, a poche settimane dalla scadenza dei tirocini, l’Amministrazione comunale non ha ancora fornito indicazioni chiare sul futuro dei partecipanti.

Il consigliere evidenzia come, nonostante le rassicurazioni verbali e i recenti sit-in sindacali presso Palazzo Zanca, non sia stata ancora formalizzata una soluzione per la possibile proroga o trasformazione dei percorsi in altre forme di impiego. Questa situazione sta generando una forte preoccupazione tra i tirocinanti, che temono di trovarsi senza alcuna prospettiva al termine delle attività.

Al fine di garantire una soluzione concreta e rispettosa della dignità dei tirocinanti, Russo ha formulato una serie di quesiti all’Amministrazione comunale:

Se sia stato individuato un percorso di conferma delle attività per i tirocinanti attualmente operativi e in scadenza a gennaio, e in caso affermativo, quale sia il piano previsto. Se sia stata progettata un’alternativa occupazionale per i tirocinanti, al fine di non disperdere le professionalità acquisite durante questi due anni di percorso formativo. Se l’Amministrazione ritenga urgente incontrare i tirocinanti per illustrare loro le azioni che intende intraprendere, offrendo una prospettiva concreta sul loro futuro.

Si attende ora un riscontro formale da parte del Sindaco Basile, auspicando che l’Amministrazione possa rapidamente definire un percorso chiaro per garantire continuità lavorativa ai soggetti coinvolti.

