 Sicurezza a Messina: controlli a tappeto, un arresto e 13 denunce

Nel mese di dicembre e dall’inizio del nuovo anno, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno condotto una serie di controlli intensificati per garantire la sicurezza sul territorio. In totale, sono stati verificati oltre 1.500 veicoli e identificate più di 1.900 persone, portando a un arresto in flagranza di reato e 13 denunce all’autorità giudiziaria.

L’attività, svolta in collaborazione con altre forze dell’ordine, si è concentrata sia nelle zone centrali della città sia in quelle periferiche, con posti di blocco operativi anche nelle ore notturne. Tra i risultati spiccano l’arresto di una persona colta in flagranza di reato per furto e la segnalazione alla Prefettura di 16 individui, di età compresa tra i 20 e i 50 anni, per consumo di sostanze stupefacenti, con il sequestro di hashish, cocaina, crack, marijuana ed eroina.

Parallelamente, due di questi soggetti sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Complessivamente, i militari hanno elevato 90 contravvenzioni al Codice della Strada, principalmente per eccesso di velocità, mancato utilizzo di casco e cinture di sicurezza, e uso del cellulare durante la guida, condotte spesso all’origine di gravi incidenti.