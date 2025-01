Messina, al via la bonifica di ordigni bellici subacquei: scattano i divieti

A partire dal 21 gennaio e fino al 31 marzo 2025, saranno effettuate operazioni di bonifica di ordigni bellici subacquei nelle acque antistanti la foce del torrente Annunziata, a Messina. Lo comunica la Capitaneria di Porto di Messina attraverso un’ordinanza firmata dal Comandante C.V. (CP) Luciano Pischedda, volta a garantire la sicurezza pubblica durante le attività.

L’intervento è stato richiesto dalla società Subservice Srl, operante per conto di NEXT Geosolutions Europe S.p.A., e prevede l’impiego di personale specializzato e di due unità navali, la “Silvio 1” e la “Celina”, entrambe del Compartimento Marittimo di Oristano.

Per tutta la durata delle operazioni sarà vietata la balneazione, la pesca, le immersioni e il transito di imbarcazioni nell’area interessata, delimitata dalle coordinate specificate nell’ordinanza. Le imbarcazioni in navigazione nelle vicinanze dovranno mantenere una distanza minima di 200 metri e procedere a velocità ridotta per evitare rischi.

Sono esenti dai divieti solo le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia e i mezzi militari impegnati per ragioni di servizio. Le violazioni saranno soggette a severe sanzioni, incluse responsabilità civili per eventuali danni causati.

