Capo d’Orlando, rimosso il masso caduto sulla strada provinciale 147

E’ stato rimosso, nella mattinata, il masso caduto sera sulla strada provinciale 147, all’altezza della curva del faro.

L’intervento dei tecnici della Città Metropolitana di Messina ha consentito un’attenta verifica dello stato dei luoghi e la riapertura dell’importante arteria stradale che collega il centro di Capo d’Orlando con il borgo di San Gregorio.

I responsabili di Palazzo dei Leoni procederanno a inserire questo sito nella ricognizione delle aree a rischio residuo da proporre alla Regione Siciliana per un intervento di protezione.

“Siamo intervenuti sull’emergenza – ha dichiarato il sindaco metropolitano di Messina Federico Basile – per assicurare la riapertura al transito della strada provinciale e stiamo attivando le procedure per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del costone roccioso interessato dal cedimento”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it