Mattarella riceve il Dottorato honoris causa a Messina (video)

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto il Dottorato honoris causa in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni dall’Università degli Studi di Messina, durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2024/2025, che si è svolta al Teatro Vittorio Emanuele. Un momento di grande prestigio per l’Ateneo e per il Presidente, riconosciuto per il suo impegno costante nell’ambito della politica e delle istituzioni pubbliche.

A fare gli onori di casa sono stati la Rettrice dell’Università, Giovanna Spatari, e altre personalità dell’ateneo, tra cui Domenico Quartarone, Rappresentante del personale tecnico-amministrativo, e Chiara Furlan, Rappresentante degli studenti. La laudatio honoris causa è stata pronunciata dal Presidente emerito della Corte Costituzionale, Gaetano Silvestri, Professore emerito di Diritto costituzionale.

Il conferimento del Dottorato è stato preceduto dalla lettura delle motivazioni da parte di Daniela Novarese, Coordinatrice del Corso di Dottorato in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, seguita dalla proclamatio doctoralis honoris causa da parte della Rettrice Spatari.

La cerimonia si è conclusa con la Lectio doctoralis tenuta dal Presidente Mattarella, un intervento che ha toccato temi di grande rilevanza per la nostra società, come la centralità delle istituzioni nella vita pubblica e il ruolo cruciale delle politiche di inclusione e sviluppo. Il Presidente ha sottolineato l’importanza di una Pubblica Amministrazione capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, favorendo la crescita e la coesione sociale.

