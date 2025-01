Camaro Superiore a secco per 4 giorni: critiche alla governance AMAM

Quattro giorni senz’acqua a Camaro Superiore e Vallata: è questa la situazione critica denunciata dal Presidente della Terza Municipalità di Messina, Alessandro Cacciotto. Nonostante la riparazione della tubazione rotta in via Molino a Camaro San Luigi e un graduale ritorno dell’acqua in alcune zone, come Camaro San Paolo, San Luigi, Catarratti e Bisconte, il disagio ha lasciato migliaia di cittadini senza servizio idrico per giorni.

“La riparazione può avere complicazioni, ma è inaccettabile che migliaia di persone siano rimaste senz’acqua così a lungo,” dichiara Cacciotto, puntando il dito contro la governance di AMAM. In particolare, il Presidente critica la scarsa comunicazione dell’azienda, definita un “silenzio tombale” interrotto solo da un comunicato tardivo a tre giorni dall’inizio del problema.

Cacciotto sottolinea inoltre il contrasto tra l’impegno dimostrato dal neo Assessore Carreri, delegato ai rapporti con AMAM e al Decentramento, e l’atteggiamento del Presidente di AMAM, accusato di rendere vani gli sforzi dell’Assessore, paragonandolo alla “tela di Penelope.”

“Il Sindaco deve intervenire per fare chiarezza e prendere i dovuti provvedimenti. Situazioni da terzo mondo come questa non devono più verificarsi,” conclude Cacciotto, lasciando intendere che l’attuale gestione AMAM potrebbe far rimpiangere quella precedente.