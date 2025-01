Nuovi appuntamenti per il progetto “La città ascolta” con letture nei reparti pediatrici e nelle biblioteche cittadine e l’avvio di seminari di formazione sulla Lettura Ad Alta Voce

E’ in corsa il progetto “La città ascolta” vincitore del bando “Ad alta voce” 2023 del Cepell – Centro per il Libro e la Lettura del Mic. La premiata proposta progettuale a cura della Associazione Anatolé sta registrando ottima partecipazione e punta all’inclusione ed al coinvolgimento di un pubblico esteso attraverso la lettura ad alta voce in location quali ospedali, sedi di associazioni, biblioteche e teatri. “La città ascolta” si articola in 4 attività principali che hanno come obiettivo quello di promuovere la lettura condivisa: 12 incontri di letture ad alta voce per bambini nei reparti pediatrici della città; 10 incontri di lettura ad alta voce per adulti (e due laboratori intergenerazionali), presso le biblioteche della città; 3 Corsi di formazione due per adulti e uno per ragazzi; uno spettacolo di reading e musica conclusivo destinato a tutta la città ed ispirato all’opera Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo.

Prosegue “Fuori dalle righe”, la rassegna di Lettura ad Alta voce rivolta ai piccoli pazienti dei reparti pediatrici che il 10 gennaio hanno animato il reparto di pediatria delll’Ospedale Papardo grazie alle letture organizzate dall’Associazione Intervolumina. Nel mese di febbraio le letture in programma raggiungeranno il Papardo e il Policlinico di Messina con Monia Alfieri e Il Castello di Sancio.

In corso anche la rassegna “Voci in Capitolo” con letture destinate ad un pubblico di adulti nelle biblioteche della città. Iniziata a dicembre con la lettura “Cronache da una città scomparsa” presso la biblioteca del Conservatorio A. Corelli, la rassegna ha raggiunto anche la biblioteca del Liceo E. Ainis la biblioteca comunale T. Cannizzaro, il Museo Regionale Accascina di Messina proprio il 28 dicembre, data dell’anniversario del tragico terremoto del 1908, all’interno della mostra perenne “1908 CittàMuseoCittà” in collaborazione con la biblioteca del museo che ha messo in mostra documenti storici e cronache citate nel testo letto. Prossimo appuntamento per “Voci in Capitolo” sarà “Il Signor K” dai racconti di F. Kafka, lettura ad alta voce a cura di Mariapia Rizzo del Teatro dei Naviganti, con musiche a cura di Carmelo Geraci, in programma a ingresso libero (su prenotazione) il 30 gennaio presso la Biblioteca dell’Accademia dei Pericolanti al Rettorato e sabato 1 febbraio alla Biblioteca Provinciale dei Frati Minori Cappuccini.

In questo fine settimana sono partite anche le attività del progetto “Ad Alta Voce” legate alla formazione. Il 24 e 25 gennaio si è svolto l’incontro tenuto dalla docente Francesca Mignemi dal titolo “Voci in cerca di voci. Leggere ad alta voce per offrire un’esperienza estetica”, primo appuntamento del corso di formazione “I colori della narrazione” rivolto a insegnanti, operatori culturali, bibliotecari, lettori volontari. Il prossimo evento si terrà il 7 e 8 febbraio insieme ad Emanuele Martorana presso la Piccola Saletta Beckett, in Contrada Annunziata.

IL 27 gennaio, presso i locali del Centro di Divulgazione Musicale Progetto Suono in via Macello Vecchio n.3 a Messina, avranno inizio gli altri due seminari che completano l’offerta formativa del progetto: “Raccontami una storia”, a cura dell’Associazione Anatolé, corso di formazione che prevede la sperimentazione sulla parola scritta, che in lettura diventa materiale compositivo e improvvisativo a livello ritmico, sonoro e drammaturgico; e “Parole di carta”, rivolto a ragazzi adolescenti, comunitari ed extracomunitari, che comprende attività di scrittura creativa e sperimentazione sonora. Un’idea che nasce dal bisogno di concepire luoghi di crescita e integrazione, di coesione sociale all’interno della nostra città, e funzionale alla necessità di accrescimento della competenza linguistica nei contesti di accoglienza. La partecipazione ai seminari è gratuita con iscrizione obbligatoria. Per info e prenotazioni scrivere a [email protected] E’ possibile seguire le attività del progetto e restare aggiornati visionando le pagine del sito www.artistianatole.it.

