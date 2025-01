Camionista senza patente tenta la fuga in autostrada: bloccato dalla polizia (video)

Un inseguimento ad alta tensione ha avuto luogo sull’autostrada A18 Messina-Catania, all’altezza della barriera di Tremestieri. Un camionista di 64 anni, già con la patente ritirata, ha tentato di sfuggire a un posto di blocco della Polizia Stradale, effettuando una pericolosa inversione di marcia proprio davanti ai caselli di esazione.

L’uomo, proveniente da Catania, ha inizialmente rallentato alla vista delle pattuglie, salvo poi invertire il senso di marcia e percorrere un tratto contromano, finendo per urtare i new jersey che separano le carreggiate. Il tentativo di fuga è durato poco: dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a fermarlo nell’area di parcheggio “Canale Ovest”, identificandolo e contestandogli diverse violazioni.

Oltre a guidare senza patente, il camionista è stato sanzionato per le manovre pericolose compiute in autostrada. Il mezzo pesante è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi, mentre l’uomo dovrà pagare una multa di 4.170 euro e andrà incontro alla revoca definitiva della patente.

L’episodio, documentato dalle telecamere di sorveglianza, evidenzia ancora una volta l’importanza dei controlli della Polizia Stradale per garantire la sicurezza sulle strade.

