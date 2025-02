Sequestro di 800 kg di pescato irregolare: multe per 38.000 euro

Oltre 800 kg di prodotto ittico sono stati sequestrati dalla Capitaneria di porto di Messina nella notte tra l’11 e il 12 febbraio. Due veicoli sbarcati dai traghetti dalla Calabria trasportavano illegalmente 430 kg di novellame di sarda e 390 kg di altre specie, tra cui gambero rosa e sogliola.

Le sanzioni ammontano a 38.000 euro. Il novellame, la cui pesca è vietata per tutelare l’ecosistema, è stato sequestrato, mentre il resto del pescato viaggiava senza tracciabilità e in condizioni non idonee, interrompendo la catena del freddo. L’Asp di Messina ha certificato l’idoneità al consumo di parte del carico, donato a sei istituti di beneficenza. L’operazione rientra nei controlli periodici dell’Autorità marittima per la tutela delle risorse marine.

