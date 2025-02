Emergenza fognaria a Bisconte: i residenti costretti a “spalare fogna” nelle loro case

La situazione in via Caltanissetta a Bisconte, segnalata dal Presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto, è ormai insostenibile per i residenti, che si trovano costretti a “spalare fogna” all’interno delle proprie case, soprattutto durante i periodi di pioggia. Il sistema fognario inadeguato fa sì che le acque nere risalgano dai pavimenti, dai water e dalla rubinetteria, creando gravi disagi e rischi per la salute pubblica.

Questo scenario, che va ben oltre la semplice difficoltà di vivere in un ambiente civile, richiede un intervento urgente. La carenza di una rete fognaria efficiente è un problema che non può più essere affrontato con soluzioni tampone. L’amministrazione comunale e la partecipata AMAM sono già a conoscenza della problematica, ma è necessario un piano d’azione immediato per la realizzazione di un nuovo impianto fognario, non solo in via Caltanissetta, ma anche nelle vie limitrofe del quartiere.

In attesa delle fasi di risanamento che interesseranno parte del Quartiere di Bisconte, la priorità deve essere garantire una condizione di vita dignitosa per tutti i residenti, in particolare per bambini, anziani e famiglie che vivono in condizioni sanitarie precarie.

Le soluzioni provvisorie, come l’intervento della ditta dell’espurgo, non risolvono il problema, ma lo rimandano a breve termine. È tempo che l’amministrazione prenda in mano la situazione e inizi a predisporre la realizzazione di un nuovo sistema fognario che possa garantire il diritto alla salute e alla dignità per tutti i cittadini di Bisconte

