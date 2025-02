Horcynus Orca di D’arrigo compie 50anni: con Taobuk un viaggio letterario che riunisce Italia e Mondo

Nel 2025 si celebra il cinquantesimo anniversario della pubblicazione di Horcynus Orca, il capolavoro di Stefano D’Arrigo che, dal suo arrivo nelle librerie italiane nel 1975, ha segnato la letteratura del Novecento con la sua forza viscerale e la sua innovativa struttura narrativa. La Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori (FAAM), in collaborazione con BUR Rizzoli e il Taobuk – Taormina International Book Festival, ha ideato un palinsesto di eventi, mostre, spettacoli e incontri per celebrare quest’opera che continua a incantare e sfidare i lettori di tutte le generazioni.

L’anniversario, che prende il via il 25 febbraio 2025 con la presentazione di una nuova edizione di Horcynus Orca da parte di BUR Rizzoli, arricchita da documenti inediti e testimonianze storiche, segna un momento importante non solo per gli amanti della letteratura, ma per chiunque desideri scoprire un romanzo che, come scrisse Primo Levi, «ogni volta è nuovo». Il palinsesto di eventi, che si estende da Milano a Messina, prevede iniziative in tutta Italia, tra cui letture, conferenze, mostre e performance teatrali, concludendosi a novembre con una grande mostra di materiali d’archivio a Milano.

Il progetto Horcynus Orca 50 non è solo una celebrazione dell’opera, ma un invito a scoprire l’universo letterario e culturale che Stefano D’Arrigo ha saputo creare. Con l’apertura degli archivi della Fondazione Mondadori, sono emerse preziose bozze e documenti che raccontano la lunga gestazione del romanzo, che ha richiesto più di quattordici anni di lavoro. Da La testa del Delfino a I fatti della fera, il percorso editoriale di Horcynus Orca è stato segnato da continui aggiustamenti, cambiamenti di titolo e una profonda revisione del testo. Il romanzo, che inizialmente doveva essere pubblicato nel 1961, arrivò finalmente in libreria nel 1975 grazie all’instancabile supporto della famiglia Mondadori, in particolare di Mimma Mondadori, che seguì gli ultimi anni di lavoro del romanzo.

Stefano D’Arrigo ha dato vita a un’opera che non si limita a raccontare una storia, ma diventa essa stessa una riflessione sul linguaggio, sul tempo e sul destino dell’individuo. Horcynus Orca è un romanzo che sonda le profondità del conflitto umano, in particolare le cicatrici lasciate dalla Seconda Guerra Mondiale, utilizzando una lingua innovativa che mescola italiano e siciliano, creando un ponte tra tradizione e modernità.

L’edizione celebrativa del romanzo, pubblicata da BUR Rizzoli, include una serie di approfondimenti che arricchiscono l’opera originale, come una introduzione storica di Walter Pedullà, una postfazione di Siriana Sgavicchia e un saggio di Giorgio Vasta. La nuova edizione si propone di portare il capolavoro di D’Arrigo a un pubblico più giovane, affinché possano scoprire la bellezza di un’opera che è stata paragonata a Ulisse di Joyce e La Recherche di Proust per la sua profondità e innovazione.

Accanto agli eventi letterari, il progetto include anche iniziative rivolte alle scuole, come il concorso “Vistocogliocchi” dedicato agli studenti delle scuole superiori di Lombardia, Piemonte e Sicilia, che invita i giovani a esplorare il romanzo e a creare opere ispirate al mondo di Horcynus Orca. Il concorso offrirà ai vincitori un viaggio a Taormina, dove si terrà una cerimonia di premiazione durante il Taobuk – Taormina International Book Festival, un altro punto culminante delle celebrazioni.

Tra gli eventi più attesi, spicca il grande spettacolo ispirato a Horcynus Orca, che sarà messo in scena da Davide Livermore al Teatro Antico di Taormina. Un’occasione unica per immergersi nell’universo epico e visionario creato da D’Arrigo, dove il mare e la terra, il linguaggio e la morte si intrecciano in un gioco continuo di contrasti e conflitti.

In un contesto internazionale, il palinsesto Horcynus Orca 50 rappresenta anche un’importante occasione per riflettere su come la letteratura possa essere un ponte tra culture diverse e un veicolo di scambio tra le generazioni. Come sottolineato da Antonella Ferrara, presidente di Taobuk, Horcynus Orca è un’opera che parla di confini, fisici, geografici ed esistenziali, un tema che continua a essere di grande attualità, specie in un periodo in cui i confini tra culture e identità sono sempre più fluidi e complessi.

Con il cinquantesimo anniversario di Horcynus Orca, il viaggio iniziato da Stefano D’Arrigo continua a vivere, sfidando nuovi lettori e coinvolgendo un pubblico sempre più vasto, che ha la possibilità di avvicinarsi a una delle opere più straordinarie e imponenti della letteratura del Novecento.

Horcynus Orca 50: il palinsesto da Milano a Messina, da febbraio a giugno 2025.

A partire dal 25 febbraio 2025, prendono il via una serie di iniziative, incontri, cicli, spettacoli e mostre intorno al mondo Horcynus Orca.

FEBBRAIO

25 febbraio 2025

MILANO | Laboratorio di Fondazione Mondadori | 18:00

Horcynus Orca 50

Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori con BUR Rizzoli e Taobuk – Taormina Book Festival

Presentazione della nuova edizione di Horcynus Orca (BUR Rizzoli, 2025) e del palinsesto Horcynus Orca 50

Gennaio/febbraio 2025

NAPOLI | Università degli Studi di Napoli Federico II, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Scuola Superiore Meridionale

La linea dei due mari

A cura del prof. Giancarlo Alfano gennaio-febbraio: seminario di Allievi Ordinari e Dottorandi della Scuola Superiore Meridionale

A cura del prof. Giancarlo Alfano

MARZO

01 marzo 2025

MESSINA | La Gilda dei narratori – UBIK | 18:00

I 50 anni di Horcynus Orca

Con Giorgio Forni (docente di Letteratura Italiana all’Università di Messina)

modera il giornalista e scrittore Francesco Musolino

intervengono i professori Nicola Aricò e Giovanni Lombardo

legge Giulia Cavallaro, coordinatrice @cherazzadiGilda

06 marzo 2025

ROMA | Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

D’Arrigo a Roma

A cura di Daria Biagi, Andrea Cortellessa, Siriana Sgavicchia

Giornata di studi su D’Arrigo e il mondo artistico-letterario di Roma dal dopoguerra

A cura di Daria Biagi, Andrea Cortellessa, Siriana Sgavicchia Giornata di studi su D’Arrigo e il mondo artistico-letterario di Roma dal dopoguerra ROMA | Libreria Spazio 7 | 18:30

Presentazione di Horcynus Orca

A cura della prof. Siriana Sgavicchia

con Giorgio Vasta e Andrea Cortellessa

20-21 marzo 2025

FIRENZE | Gabinetto Vieusseux

La Carovana dell’Orca. Firenze per Stefano D’Arrigo

A cura di Riccardo Donati, in collaborazione con il DSU Federico II Le carte in tavola

Mostra documentaria a cura di Giancarlo Alfano e Fabio Desideri 20 marzo, 21:00, Sala Ferri, Palazzo Strozzi

Lettura scenica di passi scelti di Horcynus Orca da parte dell’attore Fulvio Cauteruccio 21 marzo, 9:00, Sala Ferri, Palazzo Strozzi

Abissi e stive. Il fondo D’Arrigo, il mare delle poetiche

Seminario di studi, presiede Anna Dolfi

A cura di Riccardo Donati, in collaborazione con il DSU Federico II

23 marzo-30 aprile 2025

MESSINA | Eventi diffusi

L’Orca in riva allo stretto. Letture darrighiane per il cinquantenario

A cura del prof. Giorgio Forni, dell’Università degli Studi di Messina e della Fondazione Horcynus Orca Letture pubbliche di brani di Horcynus Orca nelle biblioteche comunali, scuole e piazze di Messina e provincia Concerto ispirato a Horcynus Orca

A cura del prof. Giorgio Forni, dell’Università degli Studi di Messina e della Fondazione Horcynus Orca



APRILE

11 aprile 2025

MESSINA | Università degli studi di Messina

L’Orca in riva allo stretto. Letture darrighiane per il cinquantenario

A cura del prof. Giorgio Forni, dell’Università degli Studi di Messina e della Fondazione Horcynus Orca Giornata di studi

A cura del prof. Giorgio Forni, dell’Università degli Studi di Messina e della Fondazione Horcynus Orca

MAGGIO

8 maggio 2025

PERUGIA | Università per Stranieri di Perugia

I traduttori di Horcynus Orca

A cura della prof. Siriana Sgavicchia

Incontro con i traduttori di Horcynus Orca. Parteciperanno Moshe Kahn, Stephen Santarelli, Antonio Werli, Miguel A. Cuevas Gomez ed Enrico Terrinoni. Con Giancarlo Alfano e Gabriele Fresca

9-10 maggio 2025

MESSINA | Centro Horcynus Orca di Capo Peloro

L’Orca in riva allo stretto. Letture darrighiane per il cinquantenario

A cura del prof. Giorgio Forni, dell’Università degli Studi di Messina e della Fondazione Horcynus Orca Spettacolo teatrale, progetto di Gabriele Casablanca, Luca D’Arrigo e Adriana Mangano

A cura del prof. Giorgio Forni, dell’Università degli Studi di Messina e della Fondazione Horcynus Orca

14 maggio 2025

ARCAVACATA DI RENDE (Cosenza) | Università della Calabria Campus di Arcavacata

Horcynus Orca ad alta voce

A cura del prof. Giuseppe Lo Castro

Conferenza e letture di studenti nel Campus di Arcavacata e in città di Cosenza

15 maggio 2025

UDINE | Università di Udine e Scuola Superiore di Toppo Wassermann

L’incipit di Horcynus Orca: una lettura a più voci

A cura del prof. Tiziano Toracca

Con Lorenzo Cardilli, Virginia Bernardis, Paolo Cerutti, Dino Pavlovic, Tommaso Dal Monte, Giuseppe Pio Galetta, Angelica Ippolito

maggio 2025

MILANO | Laboratorio di Fondazione Mondadori

A cura della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e in collaborazione con La Casa della Poesia di Milano

Incontro dedicato a D’Arrigo poeta

GIUGNO

18-23 giugno 2025

TAORMINA | Taobuk – Taormina Book Festival Inaugurazione della mostra con i materiali d’archivio conservati in Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori Presentazione/premiazione del concorso dedicato alle scuole Vistocogliocchi Presentazione della nuova edizione Horcynus Orca edita da BUR Rizzoli 22 giugno, Teatro Antico di Taormina: Spettacolo a cura di Davide Livermore



OTTOBRE

Ottobre 2025

NAPOLI | Università degli Studi di Napoli Federico II, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Scuola Superiore Meridionale

La linea dei due mari

A cura del prof. Giancarlo Alfano ottobre: lezione di Gabriele Frasca e lettura di Luigi Lo Cascio

A cura del prof. Giancarlo Alfano

NOVEMBRE

Novembre 2025

MILANO | Laboratorio di Fondazione Mondadori

Laboratorio di Fondazione Mondadori Inaugurazione della mostra con i materiali d’archivio conservati in Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori

Laboratorio di Fondazione Mondadori

