Il ricordo di Renato Accorinti dell’ex arbitro internazionale Tullio Lanese, cittadino illustre di una Messina che negli anni 80 grazie a lui divenne protagonista dello sportr ai massimi livelli. In particolare ecco un aneddoto in vista della partecipazione di Lanese alle Olimpiadi del 1988 tenutesi a Seul, preceduta dalla preparazione atletica sul mitico campo Ex Gill Santamaria.

