Incendio a Camaro Superiore: Vigili del Fuoco in azione per ore

Nella serata di ieri, intorno alle ore 21:00, un violento incendio ha interessato un deposito situato in via Calatella, a Camaro Superiore. L’emergenza ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando di Messina, con diverse squadre provenienti sia dalla sede centrale che dal distaccamento Nord.

Sul posto sono stati impiegati diversi mezzi, tra cui un’autobotte pompa (APS), due autobotti di rincalzo (ABP), un’autoscala (AS) e un pickup con moduli antincendio. Grazie alla tempestività e al coordinamento delle squadre operative, la situazione è stata posta sotto controllo nel giro di poche ore, evitando conseguenze più gravi.

A causa delle fiamme, alcune abitazioni della zona sono rimaste senza energia elettrica, mentre altre sono state evacuate in via precauzionale per garantire la sicurezza dei residenti. Fortunatamente, non si registrano feriti.

L’intervento si è concluso con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. La squadra del distaccamento Nord ha fatto rientro alle 23:30, mentre la squadra e i mezzi della sede centrale hanno terminato le operazioni alle 23:45. L’incendio, ora completamente domato, ha comunque lasciato ingenti danni, e sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo.

