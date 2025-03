Incidente mortale sulla tangenziale di Messina: muore un motociclista

Un tragico incidente si è verificato questa mattina sulla tangenziale di Messina, all’interno della galleria San Giovanni, tra gli svincoli di Messina Centro e Gazzi. Un motociclista di 66 anni, Santo Pellegrino, ha perso la vita dopo essere caduto mentre percorreva il tratto autostradale. Nonostante i tempestivi soccorsi e il trasporto d’urgenza al Policlinico di Messina, l’uomo è deceduto poco dopo essere arrivato al pronto soccorso, a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Lo scontro ha coinvolto una moto Kymco e una jeep Avenger e si è verificato all’ingresso della galleria. Gli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Boccetta hanno effettuato i rilievi del caso. Al momento, non è chiaro se siano stati fattori esterni, come un ostacolo sulla carreggiata o una manovra improvvisa, a provocare la tragedia.

L’incidente ha causato anche pesanti disagi alla circolazione. Lunghe code si sono formate in direzione Catania, con veicoli bloccati per ore mentre le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area proseguivano. Il traffico ha subito rallentamenti significativi, causando disagi anche per gli automobilisti diretti verso il sud della Sicilia.