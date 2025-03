Operazione Seatbelt: 169 Violazioni Contestate e 17 Patenti Ritirate

Nel corso dell’operazione SEATBELT, svoltasi dal 10 al 16 marzo 2025, la Polizia Stradale di Messina ha messo in atto una serie di controlli lungo le arterie ad alta viabilità. L’iniziativa, realizzata nell’ambito della Roadpol – European Roads Policing Network, ha visto l’intervento di numerose pattuglie che hanno contestato 169 violazioni specifiche legate al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, con il conseguente ritiro di 17 patenti di guida. Le sanzioni applicate hanno comportato oltre 1.000 punti decurtati e ammontano a più di 15.000 euro, evidenziando come il mancato uso della cintura di sicurezza rimanga un comportamento estremamente rischioso in circolazione.

Particolare attenzione è stata riservata anche al corretto trasporto dei bambini, con controlli specifici su seggiolini e adattatori, per garantire una protezione completa degli occupanti. I dati, supportati da studi dell’Istituto Superiore di Sanità, sottolineano come l’uso corretto della cintura riduca l’impatto degli incidenti del 80%, pur evidenziando una preoccupante scarsa attenzione soprattutto da parte degli occupanti dei sedili posteriori.

