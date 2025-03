Blitz antidroga alle Isole Eolie: hashish nascosto all’interno delle prese della corrente elettrica

Nel fine settimana, a Lipari e Salina, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo, con il supporto dei cani antidroga dei Nuclei Carabinieri Cinofili di Nicolosi e Villagrazia di Palermo, hanno eseguito un’ampia attività di controllo, finalizzata ad arginare il traffico di sostanze stupefacenti, attuata con diverse verifiche e perquisizioni che hanno portato all’arresto in flagranza di un 32enne, al deferimento del fratello 35enne convivente, nonché alla denuncia – in stato di libertà – di un 23enne e un 27enne, tutti presunti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’abitazione dei due fratelli, i militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 4 involucri contenenti oltre 50 grammi di hashish, abilmente occultati all’interno delle prese della corrente elettrica del vano cucina, che sono state scovate grazie al fiuto del cane antidroga. Sono stati altresì trovate e sequestrate altre due dosi della medesima sostanza stupefacente rinvenute nella camera da letto, unitamente a un bilancino di precisione intriso di residuo di droga.

Inoltre, nel corso delle perquisizioni effettuate presso le abitazioni del 23enne e del 27enne, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato diversi grammi di droga di tipo hashish e marijuana, nonché vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, motivo che ha portato al deferimento dei due individui.

Infine, un giovane è stato segnalato alla Prefettura di Messina quale assuntore di droghe, in quanto trovato in possesso di modica quantità di stupefacente per uso personale.

La droga trovata nel corso delle attività è stata sequestrata e consegnata ai Carabinieri del RIS di Messina per le relative analisi di laboratorio.

Attraverso la programmazione di specifici servizi antidroga, coordinati, in sinergia, con la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal Procuratore Capo Giuseppe Verzera, particolarmente attenta a perseguire tali reati, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo, continueranno ad operare su tutto il territorio di competenza, sia con attività orientate a dissuadere i malintenzionati dalla commissione di reati connessi allo smercio dello stupefacente, sia mediante incontri nelle scuole di ogni ordine e grado, funzionali a condividere i rischi connessi all’uso di sostanze psicotrope, nell’alveo delle iniziative di diffusione della cultura della legalità promosse dall’Arma dei Carabinieri.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it